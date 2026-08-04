Contracronometru pentru jalonul PNRR

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a detaliat această cerință într-un interviu acordat publicației Arena Construcțiilor. Sectorul Bacău-Pașcani al Autostrăzii A7 este finanțat integral prin componenta de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Decizia guvernului interimar de a transfera două dintre cele trei loturi pe această componentă a fost luată în condițiile în care ultimul lot spre Pașcani beneficiază deja de acest tip de finanțare din 2025.

Pentru sectorul Bacău-Pașcani, țintele stabilite sunt de progres financiar, nu de recepția lucrărilor finalizate, ca în cazul loturilor Adjud-Bacău, finanțate prin granturi PNRR.

Horațiu Cosma a precizat că progresul trebuie justificat prin documente aprobate de inginerul și dirigintele de șantier, care vor fi transmise Comisiei Europene împreună cu cererea de plată aferentă tranșei a șasea din PNRR.

Secretarul de stat a subliniat că nu este necesar ca lucrările să fie deja decontate până la acel moment.

„Nu neapărat decontat, ci cu situațiile de lucrări aprobate de inginer. După aceea se vor putea face și plățile, pentru că există termen de emitere a facturii, procedura durează câteva zile până se plătește. Jalonul se atinge prin situațiile de lucrări efectiv executate în teren până la 31 august și aprobate de inginer”, a explicat Horațiu Cosma

El a subliniat că acest lucru înseamnă asfalt așternut și beton turnat, cu posibilitatea ca plățile să fie procesate ulterior.

Posibile întârzieri pentru deschiderea circulației

Tronsonul dintre Bacău și Pașcani are o lungime totală de 77,39 kilometri și este divizat în trei loturi de execuție. Lotul 1 se desfășoară între Săucești/Bacău și Trifești, pe o lungime de 30,3 kilometri. Lotul 2 continuă de la Trifești până la Gherăești/Mircești, având o lungime de 18,99 kilometri. Lotul 3 face legătura între Mircești și Pașcani, pe o distanță de 28,09 kilometri. Lucrările sunt realizate de grupul UMB.

Deși raportările oficiale ale CNAIR indicau, la ultima actualizare, un progres fizic mediu de 56%, Horațiu Cosma a afirmat că situația din teren este mult mai avansată. „Astăzi suntem la 65%, poate chiar spre 70% pe anumite loturi. Se avansează foarte bine de la o zi la alta. Constructorii nu mai fac pauze acolo. Știm exact ce avem de făcut pentru a atinge țintele și suntem cu ochii pe acest obiectiv”, a spus el.

Obiectivul Ministerului Transporturilor este ca circulația pe sectorul Bacău-Pașcani să fie deschisă în 2026. Totuși, Horațiu Cosma a menționat posibilitatea unor întârzieri pe ultimul lot dinspre Pașcani, din cauza condițiilor meteo și mobilizării constructorului.

„Sunt optimist că cel puțin până la Roman-Săbăoani vom ajunge anul acesta” a concluzionat el.

Până la 31 august se va circula între Adjud și Bacău

Pe șantierele Autostrăzii A7, între Adjud și Pașcani, lucrează aproximativ 5.000 de persoane.

Pe sectorul Focșani – Bacău urmează să se deschidă traficul pe aproximativ 46 de kilometri, de la Adjud până la Bacău/Săucești, până la 31 august, pentru a îndeplini și jalonul PNRR. Viaductul de la Cleja este considerat punctul critic pentru finalizarea acestui sector.

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