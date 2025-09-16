Rezultatele sondajului privind unirea României cu Republica Moldova

Un sondaj recent realizat de Avangarde dezvăluie opinii divizate în rândul românilor cu privire la unirea cu Republica Moldova. Potrivit studiului, 47% dintre respondenți sunt în favoarea unirii, în timp ce 46% se opun acestei idei.

Cercetarea arată că diferența dintre susținătorii și oponenții unirii este minimă. 7% dintre participanți nu au putut oferi o opinie clară pe acest subiect. Aceste cifre reflectă complexitatea problemei și diversitatea opiniilor în societatea românească.

Republica Moldova este considerată „țara prietenă” a României

În ciuda opiniilor împărțite privind unirea, Republica Moldova este considerată cel mai bun prieten al României de 13% dintre respondenți. Franța ocupă locul al doilea, cu 11%, urmată de SUA și Germania, fiecare cu 5%.

Sondajul Avangarde, realizat telefonic între 8 și 14 septembrie pe un eșantion de 1.000 de persoane, oferă o imagine actualizată a percepțiilor românilor. Cu o marjă de eroare de +/- 3,4%, rezultatele evidențiază nuanțele complexe ale relațiilor României cu vecinii săi și cu partenerii internaționali.

Maia Sandu, printre politicienii străini în care românii au încredere

Maia Sandu și Donald Trump sunt liderii politici externi în care românii au cea mai mare încredere. Cei doi se bucură de o cotă de încredere de 44% în rândul cetățenilor români, potrivit sondajului AVANGARDE.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află pe locul al treilea în topul încrederii, cu 37%. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se bucură de încrederea a 40%, respectiv 39% dintre români. La polul opus se află președintele rus Vladimir Putin, cu doar 18% încredere.

Cât de mult a scăzut sprijinul pentru unirea României cu Republica Moldova

Procentul românilor care susțin unirea cu Republica Moldova a scăzut considerabil în ultimii ani. În 2025, 47% dintre respondenți sunt de părere că România ar trebui să se unească cu Republica Moldova, însă în 2022, de exemplu, procentul era mult mai mare.

Un sondaj realizat de INSCOP în ianuarie 2022 arăta că peste 74% dintre respondenți erau de acord cu unirea. Mai exact, întrebați dacă sunt de acord cu unirea Republicii Moldova cu România 74,5% dintre respondenți au răspuns afirmativ, 21,1% au răspuns negativ, iar 4,3% nu știau sau nu voiau să răspundă.

Comparativ cu România, în 2024, în Republica Moldova erau 36% de cetățeni care ar fi votat pentru unire, iar 46% dintre cetățeni ar fi modificat Constituția în vederea aderării la Uniunea Europeană.

Alegeri parlamentare organizate în Republica Moldova în septembrie 2025

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie 2025 pentru a desemna cei 101 deputați ai Parlamentului Republicii Moldova, legislativul unicameral al țării. Scrutinul va fi declarat valabil dacă participă cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale.

Pragul electoral este de 5% pentru partidele politice, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți.

Campania electorală din Republica Moldova a început 29 august 2025 și se va încheia pe 26 septembrie 2025.

