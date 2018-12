Cătina ecologică din Dâmbovița, promovată în Dubai

Mădălina Giurescu, preşedintele Cooperativei, a adunat, pe lângă cei cinci membri fondatori, alţi 11 membri în cooperativă. Cu toții își pun la comun producția de cătină ecologică pentru a satisface cererile cumpărătorilor din străinătate.

„Am plantat până la 11 hectare în Dâmboviţa, în Valea Mare, fiind iniţial o afacere de familie. Eu si fratele meu ne-am gândit la o afacere frumoasă, sănătoasă, sustenabilă, în zona de ecologie, pentru că iubim natura și pământul. Lângă plantație locuiesc şi părinţii noştri. Am analizat mai multe specii pomicole şi ne-am oprit asupra cătinei, pentru că este un fruct fabulos pentru sănătatea oamenilor. Am reuşit să vindem întreaga marfă a cooperativei”, a declarat Mădălina Giurescu (foto), conform reporterpenet .

Președintele cooperativei spune că ideea afacerii i-a venit după ce a mers, împreună cu fratele ei la un târg din Nuremberg, Germania.

„Acolo am văzut că toată lumea modernă funcţionează în asociaţii şi cooperative. Am venit în ţară şi am început să căutăm oameni ca noi, pasionaţi de cătină, care au plantaţii şi astfel, am făcut o echipă de 5 parteneri şi aşa am creat Cooperativa «Bio Cătina». Din câte ştim noi suntem singura cooperativă de acest fel din România şi chiar şi din Europa. Avem specificul foarte clar de promovare a cătinei ecologice', a explicat Mădălina Giurescu.