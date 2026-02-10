Catherine OHara, actrița cunoscută pentru rolurile sale memorabile în filme precum „Home Alone”, „Beetlejuice” și serialul „Schitts Creek”, s-a stins din viață pe 30 ianuarie 2026, la vârsta de 71 de ani. Potrivit County of Los Angeles Department of Public Health, cauza imediată a decesului a fost o embolie pulmonară, iar cancerul rectal a fost identificat drept cauză subiacentă.

Afecțiunea genetică rară de care suferea actrița

Actrița, care suferea de o condiție rară numită situs inversus, ce provoacă o organizare inversată a organelor interne, a fost transportată de urgență la spital în stare „gravă” de către Departamentul de Pompieri din Los Angeles, la ora 4.48 dimineața, conform aceleiași surse. Condiția medicală, de obicei inofensivă, poate complica diagnosticarea altor afecțiuni, ceea ce ar fi putut contribui la dificultățile din ultimele sale zile.

„Mulți dintre cei apropiați lui OHara au fost ținuți în întuneric cu privire la starea ei de sănătate în ultimele zile”, a declarat o sursă pentru Daily Mail, adăugând că prietenii săi au fost „complet șocați” de vestea decesului.

Un alt martor a menționat că, în aparițiile publice recente, OHara părea „slenderă” și „în mare formă”. În octombrie 2025, actrița a fost prezentă la Angel Awards din Los Angeles, unde a purtat un costum verde în dungi și a afișat o atitudine „prietenoasă și plină de energie”. Cu doar două săptămâni înainte de a ne părăsi, OHara a participat la un eveniment pentru Supermodels Unlimited, unde, potrivit unei surse citate de Daily Mail, părea „sănătoasă”.

O carieră remarcabilă

Catherine OHara a cucerit publicul cu interpretările sale comice și dramatice, marcând industria cinematografică cu roluri emblematice în „Home Alone” și „Home Alone 2”. În ultimii ani, a apărut alături de Pedro Pascal în „The Last of Us” și a jucat în „The Studio” cu Seth Rogen.

Actrița lasă în urmă o familie iubitoare: soțul ei, Bo Welch, cu care a fost căsătorită din 1992, cei doi fii ai lor, Matthew și Luke, precum și frații săi, Michael OHara, Mary Margaret OHara, Maureen Jolley, Marcus OHara, Tom OHara și Patricia Wallice.

Catherine OHara a fost incinerată, iar rămășițele sale au fost încredințate soțului ei.

