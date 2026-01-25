Potrivit Poliției Române și DIICOT, bărbatul de 24 de ani ar fi distribuit canabis adolescentului de 17 ani, care ulterior l-ar fi împărțit cu alți trei minori implicați în uciderea lui Alin Mario Berinde.

Descoperiri în urma perchezițiilor făcute în cazul crimei din Cenei

Alin Mario Berinde

În locuința tânărului de 24 de ani, polițiștii au descoperit aproximativ 110 grame de canabis, un cântar electronic, un grinder și alte probe relevante.

Acțiunea de sâmbătă, realizată de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Timișoara și DIICOT, a inclus trei percheziții domiciliare în Cenei, sprijinite de jandarmii Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu vara anului 2025, tânărul de 24 de ani, în mod repetat, ar fi pus la dispoziția celeilalte persoane cercetate de 17 ani, diferite cantități de canabis, pe care acesta fie le-ar fi pus la dispoziția altor trei minori (cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani), ori le-ar fi consumat împreună cu ei”, conform surselor citate.

Ancheta în cazul uciderii lui Alin Mario Berinde

Perchezițiile au fost făcute după ce doi adolescenți de 15 ani, implicați în uciderea lui Alin Mario Berinde, au declarat că ar fi consumat marijuana după comiterea crimei.

Anchetatorii au verificat locuințele acestora, precum și alte locații din Cenei, pentru a stabili sursa stupefiantelor.

Alin Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost ucis cu brutalitate pe 18 ianuarie 2026, după ce a fost chemat acasă la unul dintre cei doi adolescenți de 15 ani, sub pretextul de a vedea un ATV nou.

În jurul orei 21:30, victima a mers la întâlnire cu trotineta, iar acolo a fost atacată. Unul dintre agresori l-a lovit pe minor cu un topor, iar celălalt cu un cuțit. Ulterior, un al treilea minor, în vârstă de 13 ani, a fost implicat în ascunderea cadavrului.

Cei trei minori au încercat să incendieze trupul victimei, iar după ce acest lucru a eșuat, au îngropat cadavrul dezbrăcat în grădina casei unuia dintre ei, cu capul înfășurat într-o geacă. Investigațiile au arătat că fapta fusese premeditată cu o lună înainte.

Dosar penal pentru trafic de droguri, în cazul crimei din Cenei

DIICOT a deschis un dosar penal pentru trafic de droguri de risc și continuă cercetările pentru identificarea întregului lanț de distribuție al substanțelor interzise.

Analizele efectuate asupra celor trei minori implicați în crimă au indicat prezența marijuanei în organismul acestora.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea celor două persoane, de 17 și 24 de ani, urmând să fie stabilite măsurile legale care se impun în acest caz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE