Într-o zi la începutul lunii octombrie a anului trecut, Kim Denicola era pe drum spre biserică, atunci când a simțit o durere de cap îngrozitoare și și-a sunat soțul să-i spună că i se încețoșează vederea. Acesta i-a spus să meargă la spital, dar ulterior niște prieteni au găsit-o leșinată în curtea bisericii și au dus-o la urgență.

Primul lucru pe care și-l amintește este că o asistentă medicală îi pune o serie de întrebări: „Mi-a spus: Știți ce zi este astăzi, în ce an vă aflați?, Am spus, Da, 1980. Și ea a spus: Puteți să-mi spuneți cine este președintele?, Am spus: Da, Ronald Regan„, povestește femeia pentru Fox8.

Lucrurile s-au înrăutățit și mai mult când un străin a intrat în camera ei și a luat-o de mâna. Când i-a văzut lacrimile din ochi, Kim și-a dat seama că ceva nu este în regulă.

Acel bărbat este David, soțul ei de 17 ani, dar pe care nu și-l amintește, nu știe că s-a căsătorit cu el și i se părea ciudat că este soția unui bărbat atât de în vârstă. Acest lucru pentru că femeia credea că are 18 ani, și nu 56.

Din întrebări și răspunsuri au constatat că și-a uitat toată viața din ultimii 38 de ani. Nu știe de cei doi copii naturali și trei vitregi pe care i-a crescut, nu își amintește de decesul părinților și al fratelui său și nici de viața petrecută alături de soțul său.

A fost supusă unei serii lungi de investigații medicale, dar medicii nu pot să își explice pierderea memoriei așa că a fost diagnosticată cu amnezie globală tranzitorie. Dar nici acest diagnostic nu este cel mai corect, deoarece într-un astfel de caz pierderea memoriei durează mai puțin, iar perioada uitată este mai scurtă.

În ultimele cinci luni, timp în care nu i-a revenit memoria, Kim încearcă să reia legătura cu familia și prietenii, se uită pe fotografii, învață să folosească telefoanele mobile, calculatoarele și să se obișnuiască cu noua ei viață.

