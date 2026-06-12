Românii își securizează din ce în ce mai devreme locurile pe cursele charter către Grecia, preferând formule care presupun avansuri reduse și posibilitatea achitării vacanței în rate.

Acest comportament vine în contextul incertitudinilor economice din ultimele luni, care îi determină pe turiști să își planifice mai atent bugetele de concediu.

Cazări și de 16 euro pe noapte

În sezonul estival 2026 sunt disponibile zeci de zboruri charter către cele mai căutate destinații elene: Corfu, Zakynthos, Rhodos, Kefalonia și Creta, precum și către Salonic, principalul punct de acces către Grecia continentală.

Cea mai mare acoperire este pentru insula Creta, unde turiștii pot zbura direct din zece aeroporturi din România, inclusiv București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov și Sibiu.

Aeroporturile devin pline până la refuz în sezonul estival. Foto: magnific.com

„Ne dorim să aducem Grecia cât mai aproape de români. Strategia noastră urmărește să ofere acces facil către cele mai populare destinații elene, astfel încât turiștii să economisească atât timp, cât și bani”, spune Cristian Pandel, reprezentantul unei companii de turism din România.

Operatorul susține că portofoliul de cazare acoperă toate categoriile de bugete. Pe una dintre platformele online ale unei companii de turism sunt disponibile peste 35.000 de unități de cazare.

Unele au prețuri care pornesc de la aproximativ 16 euro pe noapte, de persoană, pentru apartamente și studiouri în regim self-catering și ajung până la resorturi premium all-inclusive situate pe malul mării.

Destinațiile preferate ale românilor: Creta, Rhodos și Zakynthos

Datele companiei indică și o schimbare de comportament în rândul turiștilor români. Dacă în trecut prețul era principalul criteriu de alegere, acum tot mai mulți clienți pun accent pe predictibilitate și siguranță, optând pentru pachete complete care includ transportul, cazarea, transferurile și asistența turistică.

Creta rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor. Foto: magnific.com

„Românii nu renunță la vacanțe, chiar dacă sunt mai atenți la cheltuieli. Vedem o maturizare a pieței, iar pachetele charter complete oferă un control mai bun asupra costurilor. Grecia continuă să fie campioana verii datorită versatilității sale: poate satisface atât turiștii cu bugete reduse, cât și pe cei care caută experiențe exclusiviste”, mai explică reprezentanții companiei.

În clasamentul celor mai solicitate destinații pentru vara aceasta, Creta își păstrează poziția de lider, fiind preferată atât de turiștii care aleg formule all-inclusive, cât și de cei care caută vacanțe accesibile.

Pe locul al doilea se află Rhodos, una dintre destinațiile favorite ale familiilor cu copii, în timp ce podiumul este completat de Zakynthos, insula renumită pentru plajele sale spectaculoase și peisajele naturale.

Cum își aleg românii vacanțele pentru vară

De exemplu, un studiu realizat de platforma Travel Planner arată că aproximativ 91% dintre respondenți cred că vor merge în vacanță în acest an.

Totodată, 40% spun că vor cheltui între 350 și 500 de euro de persoană pentru vacanța principală, iar 32% estimează un buget cuprins între 500 și 1.000 de euro de persoană.

Potrivit aceluiași studiu, principalele destinații pentru vacanța mare sunt Bulgaria (52%), Grecia (18%), alte țări europene (10,5%), Turcia (10,1%) și România (5,3%). Dintre respondenți, aproape 60% preferă pachetele all-inclusive.

Destinațiile de vară aduc și multe poze pe rețelele de socializare. Foto: magnific.com

Un alt sondaj, realizat de Litoralul Românesc pe un eșantion de aproape 12.000 de respondenți, arată că 78% iau în calcul o vacanță la Marea Neagră în 2026.

De asemenea, un studiu Travelminit, publicat în iunie 2026, indică faptul că litoralul românesc este cea mai populară destinație internă, fiind ales de 27,5% dintre respondenți.

Analizând toate studiile disponibile, profilul tipic al românului care își planifică vacanța de vară în 2026 arată că acesta caută un raport bun calitate-preț, preferă, în general, pachetele all-inclusive și alocă pentru vacanță un buget cuprins între 350 și 1.000 de euro de persoană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE