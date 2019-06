Un nou caz precum cel al Sorinei. O asistentă maternală din Caraș-Severin refuză să predea o fetiță familiei care a adoptat-o. Explicațiile în detaliu oferite de Protecția Copilului

Un alt caz similar celui al Sorinei, fetița luată cu mascații în Baia de Aramă de la asistentul maternal pentru a fi încredințată familiei care a adoptat-o, se petrece în Caraș Severin. O fetiță luată în 2013 în plasament va fi despărțită de familia care a crescut-o, pentru că a fost adoptată de o familie din Timișoara. Copila de șapte ani are probleme medicale și a fost pe lista copiilor greu adoptabili. La fel ca în cazul Sorinei, din Baia de Aramă, (foto) asistenta maternală a refuzat să o adopte, de cinci ori. Potrivit autorităților, asistentul maternal a declarat că nu vrea să renunțe la sumele acordate de stat pentru că mai are un an până la pensie. Reprezentanții DGASPC susțin că au acționat potrivit legislației, întrucât măsura plasamentului familial are caracter temporar iar ideal pentru copil este integrarea într-un mediu familial.