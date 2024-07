În timp ce se afla pe litoral, la Constanța, Anca Țurcașiu s-a confruntat cu dureri puternice, pentru care a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor, scrie Fanatik. Conform diagnosticului pus de medici, vedeta suferă de sinuzită.

Ce diagnostic i-au pus medicii Ancăi Țurcașiu

Din fericire, după ce a fost consultată de medic și a primit tratamentul potrivit, Anca Țurcașiu a început să se simtă mai bine. Artista face aerosoli și își pune picături, fără a fi nevoie de antibiotic, iar infecția a fost combătută.

„Folosesc aerosoli pentru a trata sinuzita. Și ghiciți ce? Am reușit să scap de sinuzită cu ajutorul aerosolilor. Am învins o infecție severă. Mulțumesc mult doamnei doctor Rusu Rodica, medic ORL, care m-a ajutat să tratez o sinuzită acută fără antibiotice. Doar cu aerosoli și picături. Concluzia: consultați un specialist! O seară frumoasă, dragilor”, a spus artista pe Instagram și TikTok.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Criminali în serie, din tată în fiu. De ce Ion Rîmaru a strigat, înainte de a fi împuşcat: „Tata e vinovatul, să fie adus aici tata!”

În această perioadă, Anca Țurcașiu se află pe litoralul românesc, acolo susține în această perioadă mai multe concerte.

@anca.turcasiu.official Mulțumesc mult doamnei doctor RUSU Rodica, medic ORL din Constanța care m-a salvat!!! Mergeți la medicul specialist! E foarte important! Seară frumoasă! ♬ Good Days - Rodell Duff

Cum e viața Ancăi Țurcașiu la 54 de ani

Anca Țurcașiu, 54 de ani, este una dintre prezențele feminine din showbizz-ul românesc care pare că a găsit fântâna tinereții. Invitată în cadrul podcast-ului Adinei Alberts, artista a detaliat câteva amănunte din rutina ei cotidiană, care, alături de dieta strictă, fără carne, lactate și fructe, o țin cu o siluetă de invidiat și un chip luminos.

A fost căsătorită cu George Cristian, între 1998-2020, alături de care are un copil, un băiat, Radu, 24 de ani, căsătorit anul trecut. Momentul divorțul a marcat-o pe vedetă, i-a updatat existența. „N-am avut grijă de mine până la divorț. Am fost căsătorită 23 de ani, am avut grijă doar de ei. Munceam îngrozitor de mult, veneam acasă, munceam, găteam, ziceai că sunt nebună, să le fac eu pe toate.

Recomandări INTERVIU Sabina Yamamoto, scriitoare româncă stabilită în „Țara Soarelui Răsare”: „Cei mai mulți percep Japonia ca fiind o altă planetă. Ceea ce nu este greșit”

Viața mi s-a schimbat radical de la acel moment. 80 la sută sunt altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă, cu ajutorul oamenilor din preajmă. Trag un semnal de alarmă, astfel. Este important să strigi după ajutor! Dumnezeu îți întinde toate mâinile posibile să te ridici.

Sunt liberă să fac ce vreau, când vrea, să spun „nu”, să plec când vreau eu. Am fost umilită, a trecut timpul și nu mai vreau să fac asta!”, a explicat, sigură pe ea, Anca Țurcașiu.

Apoi, în fața unui cadru medical, a precizat care este filosofia sa de viață sănătoasă: ”Vizavi de mâncare și de mișcare am rigori stricte. Mi-am cumpărat „greutăți”, lucrez acasă singură. Am lucrat cu antrenori, știu ce înseamnă să faci fitness. Meseria mea presupune să fiu în formă, să am un tonus bun. Eu mă iau la întrecere cu generația de 20 de ani! Eu nu obosesc, ei da! Am ritualuri de pace dimineața, am multe chestii pe care le fac. Nu sunt zen, țopăi într-un picior, am și eu frustrările mele. Sau pot să plâng în hohote. Nu sunt perfectă, dar mă străduiesc. Ca să fiu o variantă mai bună a mea, azi, decât am fost ieri”.

Urmărește-ne pe Google News