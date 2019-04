Ce a putut că facă un puști cu o mașină de ras | FOTO & VIDEO

Tedd, un băiețel din Texas, a descoperit o mașină electrică de ras în casă. Micuțul n-a rezistat tentației de a folosi aparatul, astfel că și-a tuns o parte de păr. Mai mult decât atât, Teddy a ras-o pe cap și pe surioara lui, Eloise.

Năzdrăvănia puștiului a fost descoperită de mama lor, Stephie Leigh, care a și dat publicității o înregistrare cu noul look al celor doi copii.



„Nepotul meu a descoperit mașina de ras și a luat-o razna”, a scris Ian Hagadorn pe contul său de Twitter.

Ulterior, mama celor doi copii a decis să-i tundă zero.

Yall, my nephew found the electric shaver and went wild ?????? pic.twitter.com/qdPbwYzs10

— Ian Hagadorn (@itsiannn) April 13, 2019