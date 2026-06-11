@unicosobreviviente a devenit subiect de discuție după ce a susținut că a călătorit în viitor, mai exact în anul 2027.

Javier afirmă că a descoperit o lume complet pustie, în care el este singurul supraviețuitor al omenirii.

Javier, care își documentează presupusa experiență pe rețeaua de socializare TikTok, a publicat mai multe videoclipuri ce par să arate locuri emblematice complet abandonate.

În materialele sale video, acesta poate fi văzut plimbându-se prin supermarketuri goale, pe drumuri pustii, în stadioane de fotbal și la diverse repere turistice, cum ar fi Turnul Înclinat din Pisa.

Cu toate acestea, în toate filmările sale, nu apare nicio altă persoană, ceea ce ridică numeroase semne de întrebare.

Din imaginile postate, se poate observa cum Javier explorează Londra, trecând prin locuri faimoase ca stadionul Emirates al echipei Arsenal, galeria națională sau zona Camden, toate fiind complet goale.

„Turistul” a intrat chiar și în vestiarul echipei Arsenal, unde tricourile sezonului 2023/2024 erau încă expuse, deși susține că se află în 2027.

În Spania, Javier a vizitat stadionul Camp Nou din Barcelona, unde lucrările de renovare la acoperișul de 30.000 de metri pătrați par să fie încă neterminate, în ciuda trecerii timpului.

De asemenea, el a petrecut „11 zile singur în Paris”, după cum susține într-un alt videoclip în care vizitează capitala franceză.

Afirmațiile lui Javier au atras atenția a milioane de utilizatori de TikTok, mulți dintre ei având reacții amestecate.

Unii cred în povestea sa, exprimându-și îngrijorarea cu privire la viitorul omenirii. Alții însă sunt sceptici.

„Dacă ești în viitor, cine a câștigat Cupa Mondială 2026?”, a întrebat un utilizator. Cineva chiar l-a provocat să viziteze celebra zonă 51 din SUA.

Într-un alt videoclip, Javier pretinde că a furat celebra pictură „Mona Lisa” de la Luvru, ca dovadă că trăiește în 2027.

De asemenea, el susține că a intrat în casa fotbalistului Lionel Messi, unde a arătat un trofeu al Cupei Mondiale, deși Messi a părăsit Franța pentru Miami încă din 2023.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE