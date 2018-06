Meniul oficial arată că Trump și Kim, alături de oficialii din ambele țări, au avut ca aperitive următoarele: cocktail de creveți cu salată de avocado, kerabu de mango verde cu dressing de miere și caracatiță proaspătă și castraveți umpluți coreeni.

La felul principal liderii și delegațiile lor au servict costițe cu cartofi și bloccolini, cu sos de vin roșu; o combinație de porc dulce-acrișor crocant și orez prăjit cu sos de chili și pește cu legume asiatice.

La desert, președintele SUA și dictatorul Coreei de Nord au avut pe masă tarte de ciocolată neagră și înghețată cu vanilie și cireșe.

