O fotografie realizată de misiunea Apollo 17 din 1972, ultima dată când oamenii au pășit pe suprafața lunară, arată trei puncte misterioase într-o formațiune triunghiulară plutind pe cer.

O altă fotografie realizată de la suprafața Lunii în timpul misiunii Apollo 12, în 1969, părea să arate un fenomen vertical de ceață albastră trecând pe lângă ea.

Imagini neclare de arhivă

Documentele fac parte dintr-o „comoară inedită” de dosare pe care Pentagonul a declasificat-o vineri, invitând publicul să tragă propriile concluzii despre decenii de posibile dovezi referitoare la ceea ce Pentagonul numește acum fenomene anormale neidentificate (UAP).

„Niciun alt președinte sau administrație din istorie nu a dus la un asemenea nivel de transparență în ceea ce privește UAP-urile”, a declarat Pentagonul.

Acesta a adăugat că Donald Trump – al cărui departament de justiție a fost aspru criticat pentru modul în care a gestionat dosarele Jeffrey Epstein – „se concentrează pe asigurarea unei transparențe maxime pentru public, care, în cele din urmă, își poate forma propria opinie cu privire la informațiile conținute în aceste dosare”.

Fișierele inițiale sunt în mare parte imagini de arhivă neclare, inclusiv sclipiri de lumină, grupuri de puncte și obiecte cu forme ciudate, surprinse pe cerul Statelor Unite, Greciei, Irakului, Emiratelor Arabe Unite și din alte părți, de-a lungul deceniilor.

Dosarele includ, de asemenea, declarații ale martorilor și rapoarte publice către FBI despre posibile observări. Pentagonul a recunoscut că o parte din aceste informații fuseseră deja „parțial” făcute publice.

Președintele Donald Trump a descris efortul drept o campanie pentru „transparență completă și maximă”.

Într-o postare pe rețeaua Truth Social, liderul de la Casa Albă a declarat: „În timp ce administrațiile anterioare nu au reușit să fie transparente pe această temă, cu aceste noi documente și videoclipuri, oamenii pot decide singuri: «Ce naiba de întâmplă?»”.

La rândul său, Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că aceste dosare, ascunse prea mult timp, au alimentat speculații justificate. Directorul FBI, Kash Patel, a subliniat că publicul american are acum „acces nelimitat la dosare guvernamentale declasificate, un nivel de transparență pe care nicio administrație anterioară nu l-a oferit”.

Scepticism, tehnologie militară și critici politice

În ciuda entuziasmului declanșat de publicarea arhivei, experții avertizează că probabilitatea unor dovezi concrete privind viața extraterestră rămâne extrem de scăzută.

Un raport al Pentagonului din 2024 a confirmat o practică istorică: serviciile secrete au încurajat adesea mitul OZN-urilor pentru a camufla testarea unor aeronave și arme militare extrem de avansate.

Pe plan politic, declasificarea a stârnit controverse. Reprezentanta republicană Anna Paulina Luna a insistat pentru publicarea a încă 46 de videoclipuri specifice solicitate de denunțători, în timp ce fosta reprezentantă Marjorie Taylor Greene a lansat un atac dur la adresa administrației.

Aceasta acuză Casa Albă că folosește „dosarele OZN” ca perdea de fum pentru a distrage atenția de la conflictul cu Iranul, de la creșterea prețului carburanților (peste 4,50 dolari/galon) și de la refuzul de a publica lista completă a asociaților lui Jeffrey Epstein.

