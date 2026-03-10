În acest context, accentul cade acum pe alternativele la carburanții clasici, aceștia fiind văzuți atât ca o șansă de reducere a dependenței de petrol, cât și o diversificare a opțiunilor.

Bateriile solid-state

Mașinile electrice sunt văzute ca principala alternativă la cele termice în contextul scumpirii carburanților.

Acestea vin însă cu o serie de neajunsuri: costă mult mai mult decât cele cu benzină și motorină, autonomia lasă de dorit, iar numărul stațiilor de încărcare este în continuare mic.

De asemenea, încărcarea durează mult, iar bateriile își pierd peste jumătate din autonomie în ger.

Dependența de China

În acest moment, constructorii de mașini electrice au lansat baterii cu încărcare rapidă: BYD a lansat baterii cu încărcare ultra-rapidă rapidă, autonomie de o mie de kilometri și rezistență la ger, în vreme ce NIO și marca Arcfox a grupului BAIC au lansat mașini care își pot schimba bateriile în câteva minute.

Problema e că aceste tehnologii sunt disponibile doar în China, iar atunci când ajung în Europa acestea au prețuri aproape duble față de cele din statul asiatic.

Donut Lab și Sfântul Graal al energiei

O companie europeană a venit însă cu o alternativă: compania finlandeză Donut Lab a anunțat în ianuarie, la CES 2026, solid-state „gata de producție”, cu scopul de a înlocui bateriile tradiționale litiu-ion din vehiculele electrice și motociclete.

Compania susține că bateria oferă o densitate energetică semnificativ mai mare, de 400 Wh/kg, încărcare ultra-rapidă în 5 minute și siguranță sporită prin eliminarea electrolitilor lichizi inflamabili, conform revistei americane Forbes.

De asemenea, Donut Lab spune că aceasta poate fi folosită pentru 100.000 de încărcări, față de 5.000 la una clasică de litiu. Astfel, ar fi utilă timp de 273 de ani chiar dacă ar fi încărcată zilnic!

De asemenea, este produsă din elemente care se găsesc mai ușor, precum titaniul, reducând dependența de China – stat care are atât cvasi-monopol pe minereurile rare, cât și cei mai mari producători de baterii și de mașini electrice din lume.

O motocicletă produsă de Verge Motorcycles ar urma să fie lansată în perioada următoare.

Donut a fost însă criticată, o serie de experți acuzând că specificațiile sunt suspecte, în special din cauză că firma nu a anunțat care este chimia bateriei.

Mai mulți producători chinezi de mașini electrice, precum Changan, Dongfeng, FAW și Exeed, au anunțat deja că testează mașini cu baterii solid-state, iar acestea promit între 1.000 și 1.500 de kilometri autonomie. Primele modele ar urma să apară pe piață din toamna acestui an.

Mașini pe hidrogen

Mașinile pe hidrogen există deja, modele cu acest combustibil fiind deja pe piață, precum limuzina Toyota Mirai sau SUV-ul Hyundai Nexo.

Varianta 2026 Hyundai Nexo promite o autonomie de 826 de kilometri și o încărcare în 5 minute. Mașina costă de la 50.000 de euro în sus.

Toyota Mirai 2026 costă de la 51.795 de dolari în sus, conform producătorului, adică echivalentul a 44.800 de euro.

Problema cu hidrogenul este acesta este extrem de periculos și poate exploda. Acesta necesită rezervoare speciale și condiții speciale de păstrare. Mai mult, numărul de stații cu hidrogen este mult mai mic decât al stațiilor electrice.

De asemenea, hidrogenul este în principal produs din gaze naturale. Există și un hidrogen „verde” produs prin electroliză din apă, cu energie regenerabilă, dar prețul acestuia este mai mare.

Combustibili sintetici

Carburanții artificiali sunt deja folosiți în competiții precum Formula 1 sau campionatul mondial de raliuri (WRC).

Aceștia sunt produși în mod sustenabil din biomasă combinată cu carbon extras din atmosferă.

Carburanții de acest tip sunt compatibili cu motoarele termice actuale, fără să fie nevoie altceva.

Gigantul petrolier Saudi Aramco, deținut de Arabia Saudită, este furnizorul acestor carburanți pentru Formula 1, iar cei din campionatul de raliuri sunt produși de grupul francez Total.

Carburanții sintetici sunt văzuți ca o soluție pentru Europa după anul 2035, în contextul interzicerii motoarelor termice. Chiar dacă Comisia Europeană a relaxat regulile, permițând ca mașinile hibride noi să fie comercializate și după această dată, atât marii producători auto, cât și producătorii de combustibili pariază pe această tehnologie.

Mazda anunța în februarie că modelul MX-5 Miata ar putea folosi e-carburanți, potrivit Yahoo Auto, în vreme ce Porsche a investit într-o fabrică de carburanți sintetici în Chile, conform CarAndDriver.

Prețuri de groază

Problema cu noii carburanți? Costă foarte mult să fie produși. HydrogenInsight scria în 2023 că prețul era de 50 de euro pe litru, dar previziunile erau că prețurile vor scădea.

Un studiu din 2025 al International Council of Clean Transportation (Consiliul Internațional pentru Transport Curat – ICCT) susține că prețul e-motorinei nu va scădea sub 2 euro pe litru în anul 2030.

Spre comparație, aceeași sursă arată că prețul motorinei fără taxe este în jur de un euro.

