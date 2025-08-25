Ce este energia osmotică

Energia osmotică se bazează pe procesul natural de osmoză, în care apa se deplasează printr-o membrană semipermeabilă de la o soluție mai puțin concentrată la una mai concentrată, pentru a echilibra concentrația pe ambele părți.

Centralele osmotice utilizează acest principiu, plasând apă dulce și apă de mare de o parte și de alta a unei membrane speciale, cu apa de mare ușor presurizată. Pe măsură ce apa curge spre partea mai sărată, crește volumul soluției presurizate, care poate fi apoi folosită pentru a produce energie.

Cum funcționează centrala din Fukuoka

În instalația din Fukuoka, apa dulce – sau apa uzată tratată – și apa de mare sunt plasate de o parte și de alta a unei membrane. Pe măsură ce partea cu apă de mare crește în presiune și scade în salinitate, o parte din apă este direcționată printr-o turbină conectată la un generator, producând energie.

Dr. Ali Altaee de la Universitatea de Tehnologie din Sydney (UTS) explică faptul că această centrală poate genera suficientă energie pentru aproximativ 220 de gospodării japoneze.

Avantaje și provocări

Un avantaj major al energiei osmotice este disponibilitatea sa constantă, indiferent de condițiile meteorologice sau de alți factori externi. Fluxul de energie poate continua zi și noapte, oferind o sursă constantă de electricitate.

Cu toate acestea, scalarea tehnologiei prezintă provocări. Sandra Kentish de la Universitatea din Melbourne subliniază că se pierde multă energie prin pomparea apei în centrală și când aceasta trece prin membrane.

„În timp ce energia este eliberată când apa sărată se amestecă cu apa dulce, multă energie se pierde la pomparea celor două fluxuri în centrala electrică și din cauza pierderilor prin frecare în membrane. Aceasta înseamnă că energia netă care poate fi obținută este mică”, a declarat Sandra pentru The Guardian.

Perspective

Experții sunt de acord că centrala japoneză marchează un moment important pentru energia osmotică, demonstrând potențialul tehnologiei pentru producția de energie la scară largă.

Dr. Altaee sugerează că prototipul de centrală de la UTS ar putea fi repornit dacă ar deveni disponibilă finanțarea guvernamentală, crescând potențialul de implementare la scară mai largă în Australia, similar cu cel al centralei din Fukuoka.

„Avem lacuri sărate în New South Wales și Sydney care ar putea fi folosite ca resursă și avem, de asemenea, expertiza pentru a o construi”.

