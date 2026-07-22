Un incident dramatic a avut loc în satul Jagannathpur, statul Odisha, India, pe 13 iulie, când un urs salvat dintr-o fântână a atacat localnicii care au participat la operațiunea de salvare.

Salvarea a doi urși căzuți într-o fântână deschisă a durat mai multe ore, iar animalele au fost scoase cu greu din apă.

După eliberare, unul dintre urși, aparent speriat și stresat, s-a întors brusc și a început să-i urmărească pe salvatori.

Imaginile surprinse de un telefon mobil arată momentul în care animalul de 300 de kilograme îi împrăștie pe localnici în toate direcțiile, înainte de a dispărea în pădurea din apropiere. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma atacului.

Experții în faună sălbatică au explicat că astfel de reacții sunt comune în rândul animalelor eliberate din captivitate.

„Animalele prinse pot reacționa violent din cauza fricii, dezorientării sau adrenalinei, nu din agresiune față de salvatori”, au explicat aceștia.

Autoritățile au avertizat localnicii să lase astfel de intervenții în seama profesioniștilor echipați corespunzător.

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