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Un incident dramatic a avut loc luni dimineață pe insula Krk, Croația, când o femeie a fost lovită de un fulger în timp ce se afla pe plajă.

Salvatorul Dubravko Marici a intervenit rapid pentru a-i salva viața: „Am început reanimarea. Soțul ei îi făcea respirație artificială, iar eu masam inima”.

Femeia a suferit arsuri pe piept și a fost transportată de urgență cu elicopterul la Spitalul Clinic Rijeka.

Martorii oculari au fost șocați de incident. „Nu-mi venea să cred că fulgerul poate lovi pe cineva. E groaznic ce s-a întâmplat, dar, din fericire, salvatorul ei a fost acolo să intervină”.

Marici a povestit cum situația s-a desfășurat rapid: „Eram în apropiere, la localul nostru de pe plajă, când un coleg a venit fugind să-mi spună că o femeie a fost lovită de fulger. Am alergat imediat să ofer ajutor. Elicopterul a sosit repede și femeia a fost transportată la spital”.

Medicii de la Spitalul Clinic Rijeka au confirmat că femeia se află acum în Unitatea de Terapie Intensivă.

Dr. Adis Keranovici, specialist în medicină de urgență de la KBC Zagreb, avertizează că loviturile de fulger pot provoca aritmii severe și chiar stop cardiac: „Acestea sunt cele mai grave consecințe ale unui astfel de incident”.

Keranovici a subliniat importanța acordării primului ajutor imediat în astfel de situații. „Dacă persoana este inconștientă, dar respiră, trebuie poziționată lateral. Dacă nu respiră și nu are puls, este esențial să începeți masajul cardiac până la sosirea echipajului medical”.

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