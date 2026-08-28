Cum ar fi început scandalul postului scos de Poliția Iași pentru recrutare externă

În iunie 2024, IGPR a scos la concurs nouă posturi de ofițer psiholog din „sursă externă”, inclusiv unul la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași. La acest post au concurat patru candidați, însă doar două dintre dosare au trecut de prima etapă de selecție.

În urma probei scrise, o candidată a obținut nota 9,10, în timp ce contracandidata sa a primit 8,80. Astfel, femeia cu nota mai mare a fost numită oficial în funcție pe 15 decembrie 2024.

Problema a apărut când contracandidata ar fi descoperit că cea care obținuse postul ar fi fost deja ofițer de poliție activ, ceea ce contravenea, în opinia sa, scopului concursului care viza recrutarea din afara sistemului, după cum relatează portalul de știri locale citat mai sus.

„Este ilogic să acceptăm că un ofiţer de poliţie activ cu raporturi de serviciu născute poate fi eligibil să participe la un concurs organizat tocmai cu scopul ocupării unei funcţii de execuţie prevăzută cu grad profesional de ofiţer de poliţie», a declarat femeia, potrivit sursei citate mai sus.

Dosarul privind concursul de la Iași a ajuns în instanță

Conform regulamentului concursului, nu exista posibilitatea de a contesta validarea dosarelor, motiv pentru care femeia ar fi adresat o plângere conducerii IGPR. Răspunsul primit, însă, ar fi fost considerat irelevant pentru subiectul sesizat, făcând referire la un alt concurs, cel pentru ocuparea unor posturi de siguranță școlară.

Ulterior, o a doua cerere a sa, prin care ar fi solicitat anularea validării dosarului contracandidatei sale, ar fi fost clasată pe motiv că adresa aceleași aspecte ca prima plângere.

Nemulțumită, aceasta a apelat la instanță. Tribunalul ar fi invocat inițial lipsa de interes, dar Curtea de Apel a dispus rejudecarea. La a doua analiză, Tribunalul a decis anularea actului prin care dosarele pentru concurs au fost validate, arătând că participarea unui ofițer activ la un concurs „din sursă externă” contravine scopului procedurii.

Ce spun reprezentanții IPJ Iași și IGPR cu privire la situație

Reprezentanții IPJ Iași și IGPR au susținut în instanță că legea nu interzice explicit participarea polițiștilor activi la concursuri de recrutare „din sursă externă”.

„Recrutarea din sursă externă nu trebuie interpretată gramatical prin interzicerea participării la concurs a poliţiştilor aflaţi în funcţie deoarece, în detrimentul nereglementării acestei situaţii, s-ar încălca principiul legalităţii printr-o «adăugare» nepermisă la lege”, au explicat aceștia, potrivit sursei citate mai sus.

Totuși, instanța a considerat că această interpretare diluează diferența dintre recrutarea din sursă internă și cea din sursă externă.

„Permiterea participării unui poliţist activ la concursuri organizate prin încadrare directă goleşte de conţinut distincţia sursă internă/sursă externă şi este de natură să creeze un avantaj concurenţial evident faţă de civili”, au concluzionat magistrații.

Hotărârea Tribunalului nu este definitivă

Hotărârea Tribunalului de anulare a validării dosarelor nu este definitivă. Potrivit Ziarului de Iași, IGPR și IPJ Iași au contestat decizia, iar cazul urmează să fie analizat de Curtea de Apel. Rămâne de văzut dacă această controversă va genera modificări în legislația privind recrutarea în cadrul Poliției Române.

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