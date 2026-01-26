1,5 milioane de dolari în doar 72 de ore

Comunitatea a asociat rapid imaginea cu tokenul PENGUIN, deși conexiunea nu este clară. Se presupune că similitudinea dintre imagine și unele creații generate de inteligența artificială, folosite pentru promovarea monedei, ar fi contribuit la această asociere. Tokenul PENGUIN a fost lansat recent, pe 16 ianuarie 2026.

Înainte de postarea Casei Albe, capitalizarea de piață a activului era de aproximativ 300.000 de dolari. După creșterea masivă, capitalizarea a atins un vârf de 170 de milioane de dolari, stabilizându-se ulterior la 112 milioane de dolari, cu un preț de tranzacționare de 0,11 dolari.

Analistul Lookonchain a dezvăluit un caz notabil: un utilizator care a investit 6 SOL (867 dolari) în 16,5 milioane de tokenuri PENGUIN a reușit să le vândă pentru 6,12 SOL (886 dolari). Valoarea acestora pe piață, la momentul publicării cercetării, ar fi ajuns la 1,4 milioane de dolari. Pe de altă parte, conform Arkham, un alt trader a câștigat 1,5 milioane de dolari în doar 72 de ore, după o investiție inițială de 53.900 de dolari.

Creșterea fulminantă a PENGUIN vine într-o perioadă de stagnare a pieței de «meme tokens». Potrivit CoinGecko, capitalizarea acestui segment a scăzut cu aproape 10% în ultima săptămână, ajungând la 43,9 miliarde de dolari. Cele mai mari monede din această categorie, precum DOGE, SHIB și PEPE, au înregistrat scăderi semnificative: -10%, -7,5%, respectiv -14,5%.

Dar ce este de fapt pinguinului nietzschean

Povestea pinguinului nietzschean a început cu mult înainte de a fi asociat cu criptomonedele. Ea își are originea într-o scenă dintr-un documentar care arăta un singur pinguin îndepărtându-se de colonia sa, intrând într-un peisaj aspru și incert. Prin încadrarea cineastului, momentul a părut deliberat și semnificativ, mai degrabă decât accidental.

Ani mai târziu, clipul a reapărut online și a primit noi interpretări. Telespectatorii nu au mai văzut doar niște imagini cu animale sălbatice. Au văzut un simbol. Pinguinul singuratic a ajuns să reprezinte separarea, determinarea și mișcarea către necunoscut. Aceste idei au rezonat puternic cu publicul online care caută adesea sens în imaginile comune.

Din această discuție, a apărut termenul „pinguin nietzschean”. Acesta a reflectat idei filozofice asociate în mod obișnuit cu Friedrich Nietzsche, în special individualitatea și rezistența la colectiv. De-a lungul timpului, imaginea a trecut de la documentar la metaforă, de la metaforă la memă și de la memă la o narațiune mai largă.

Comunitățile cripto, care adesea prosperă pe baza simbolurilor comune, au adoptat rapid această narațiune.

Și ce e în spatele lui „Trump nietzschean”

Conceptul unui „Trump nietzschean” explorează interpretarea stilului politic al lui Donald Trump prin prisma filosofiei lui Friedrich Nietzsche, în special în ceea ce privește puterea, perspectivele și punerea sub semnul întrebării a adevărurilor absolute.

Susținătorii și criticii deopotrivă analizează populismul său autoritar și retorica „post-adevăr” ca întruchipări ale conceptelor nietzscheene precum resentimentul, voința de putere și respingerea moralității consacrate, „de sclavie”.

Unii analiști sugerează că abordarea lui Trump reflectă perspectivismul nietzschean, în care adevărul este interpretat printr-o perspectivă specifică, egoistă, mai degrabă decât prin fapte obiective. Acest lucru se aliniază cu o eră „post-adevăr”, în care realitățile tradiționale, obiective sunt puse sub semnul întrebării în favoarea unei lumi conduse de narațiune.

Concentrarea lui Trump pe putere, dominație și respingerea normelor politice convenționale, „slabe” este uneori văzută ca o formă de „voință de putere”.

Voința de putere (der Wille zur Macht) reprezintă conceptul central al filozofiei lui Friedrich Nietzsche, definit ca impulsul fundamental de a-și afirma propria forță, de a crește, a domina și a depăși limitele, nu doar de a supraviețui. Aceasta depășește simpla dorință de a-i controla pe alții, fiind forța creatoare a valorilor și expresia vitalității superioare.

Totuși, acest aspect este intens dezbătut, unii susținând că acțiunile președintelui american sunt mai apropiate de ceea ce Nietzsche disprețuia ca fiind „resentiment” sau populism de bază, decât de rafinamentul unui adevărat Übermensch.

History of Emotions notează că o parte din retorica lui Trump, inclusiv insultele sale publice, pot reflecta critica lui Nietzsche la adresa moralității convenționale, egalitare.

Nietzsche părea să sugereze că adevărul obiectiv – conceptul de adevăr pe care se bazau majoritatea filozofilor la acea vreme – nu există cu adevărat, scria Alexis Papazoglou, lector universitar în filosofie, în The Conversation.

Această idee, a scris el, este o relicvă a unei epoci în care Dumnezeu era garantul a ceea ce considera a fi viziunea obiectivă asupra lumii, dar Dumnezeu este mort, ceea ce înseamnă că adevărul obiectiv, absolut este o imposibilitate. Punctul de vedere al lui Dumnezeu nu mai este disponibil pentru a determina ce este adevărat.

Nietzsche se considera un profet al lucrurilor viitoare – și la scurt timp după ce Donald Trump a câștigat președinția în 2016, Dicționarele Oxford au declarat cuvântul internațional al anului 2016 drept „post-adevăr”.

Și la fel ca în primul mandat – și acum, una dintre caracteristicile campaniei lui Trump e disprețul față de fapte și adevăr.

Mulți filozofi susțin însă că Nietzsche l-ar disprețui de fapt pe Trump, văzându-l nu ca pe creatorul de noi valori (Übermensch), ci ca pe „ultimul om” – un consumator vulgar, egoist și nechibzuit al nevoilor de bază.

