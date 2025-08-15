„Menținerea temperaturilor maxime ridicate din aer și de la suprafața solului, precum și a deficitelor mari de umiditate din sol vor determina în continuare forțări stadiale, manifestarea fenomenelor de ofilire, răsucire și uscare parțială/totală a frunzelor, șiștăvirea boabelor la porumb și a semințelor la floarea-soarelui, precum și un procent ridicat de plante sterile”, au explicat meteorologii.

„De asemenea, se va semnala în continuare îngălbenirea frunzelor, un ritm de creștere al fructelor/boabelor mai redus decât în mod normal, acumularea forțată a zahărului în fructe, subdimensionarea și căderea prematură a rodului”, au precizat cei de la ANM.

Apa este esențială pentru producții agricole bune, solul trebuind să conțină suficiente rezerve (1.200 – 1.500 m³/ha pentru grâu) și să rețină apa cu o forță sub 10-15 bari, limita de absorbție a plantelor, se arată în Revista Fermierului.

Mai exact, plantele folosesc energia din fotosinteză pentru a absorbi apă din sol. Când apa este disponibilă și ușor accesibilă, consumă mai puțină energie pentru absorbție și o folosesc pentru creștere. Lipsa apei între înspicare și umplerea bobului, mai ales pe timp de arșiță, dereglează metabolismul și transportul substanțelor nutritive, ducând la ofilirea plantelor.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

iar șiștăvirea boabelor apare când lipsește umiditatea între înflorit și coacerea în ceară, ceea ce reduce aportul de substanțe în bob, scade greutatea și conținutul de apă, boabele se zbârcesc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE