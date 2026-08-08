Care este semnificația indicatorului

Deși multe semne rutiere sunt încărcate cu simboluri și text, acest simbol minimalist indică o regulă clară: interzicerea accesului tuturor vehiculelor, cu excepția bicicletelor împinse, relatează publicația britanică Swindon Advertiser.

Sursa foto: Getty Images

Experții de la RevMonkeyUK au explicat: „Este unul dintre cele mai neînțelese semne de pe drumurile britanice. Mulți oameni cred că este incomplet sau decorativ, dar, de fapt, marchează o zonă strict interzisă vehiculelor”.

Această interdicție se aplică tuturor tipurilor de vehicule: de la mașini și motociclete până la scutere electrice. În unele cazuri, autoritățile rutiere au fost nevoite să adauge text sub semn pentru a clarifica mesajul și a evita confuziile.

Ce spune Codul Rutier

Pentru șoferii care întâmpină dificultăți în interpretarea semnelor rutiere, Codul Rutier din Marea Britanie oferă explicații clare.

Potrivit acestuia, „semnele cu cercuri roșii sunt, în general, restrictive”. Unele versiuni ale semnului „cerc roșu gol” includ o plăcuță dreptunghiulară dedesubt, pe care este scris explicit „interzis accesul vehiculelor”. Cu toate acestea, nu toate semnele conțin această detaliere, ceea ce face esențială cunoașterea semnificației simbolului de bază.

Care sunt consecințele neînțelegerii semnului

Conform legislației britanice, șoferii prinși că încalcă această regulă pot primi o amendă de 100 de lire sterline și trei puncte penalizare pe permisul de conducere.

RevMonkeyUK subliniază importanța educației rutiere: „Am auzit de cazuri în care șoferii și motocicliștii au intrat fără să știe în zone restricționate, pur și simplu pentru că nu au înțeles semnul”.

Indicator similar ca aspect în România

Indicatorul similar ca aspect este regăsit și în România și face parte din categoria indicatoarelor de interzicere/restricţie.

„Circulaţia interzisă în ambele sensuri”, este semnificația oficială a indicatorului în România. Se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul vehiculelor este interzis. Acest indicator poate fi însoţit şi de un panou adiţional pe care sunt precizate categoriile de autovehicule exceptate.

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