Operațiunea recentă a vizat exclusiv obiectivele militare, lăsând intacte instalațiile destinate comerțului cu petrol, informație confirmată atât de oficialii americani, cât și de presa de stat de la Teheran.

Cu toate acestea, o eventuală extindere a atacurilor asupra terminalelor petroliere ar risca o escaladare majoră a conflictului.

De ce este atât de importantă insula Kharg pentru Iran

Deși este doar un afloriment de corali cu o suprafață echivalentă cu o treime din Manhattan, insula Kharg este o veritabilă „gură de oxigen” pentru economia iraniană.

Insula Kharg primește zilnic milioane de barili de petrol din marile zăcăminte interne (Ahvaz, Marun, Gachsaran) prin intermediul unei rețele de conducte și gestionează aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului.

Digurile sale de mare adâncime permit acostarea supertancurilor petroliere. Situată la doar 25 de kilometri de coastă, în Golful Persic, este cunoscută de localnici drept „Insula interzisă” din cauza controalelor militare extrem de stricte.

Importanța vitală a insulei este cunoscută de decenii. Un document declasificat al CIA din 1984 o descria drept funcția esențială pentru bunăstarea economică a țării.

Mai recent, liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a subliniat că distrugerea acestui terminal „ar paraliza economia Iranului și ar răsturna regimul”.

Donald Trump, iritat despre întrebările despre insula Kharg

Deși fâșia de pământ lungă de opt kilometri a rămas aparent neatinsă în primele două săptămâni ale războiului cu Iranul, subiectul ocupării acesteia a generat un schimb tensionat de replici între Donald Trump și realizatorul Fox News, Brian Kilmeade.

Întrebat direct dacă ia în calcul ocuparea insulei, președintele american l-a întrerupt pe jurnalist, refuzând să dezvăluie detalii tactice.

„Brian, nu pot răspunde la o astfel de întrebare… Nici măcar nu ar trebui să o pui. Nu e o prioritate, dar e unul dintre lucrurile despre care mă pot răzgândi în câteva secunde. Bine, să zicem că aveam de gând să o fac sau să zicem că nu aveam de gând. Crezi că ți-aș spune? E o întrebare prostească, puțin surprinzătoare venind din partea ta, pentru că ești un om deștept”, a declarat Donald Trump.

Dincolo de retorică, experții militari avertizează că o eventuală campanie de capturare și ocupare a insulei Kharg ar necesita un număr semnificativ de trupe terestre – o decizie majoră pe care administrația Trump s-a ferit să o ia până în acest moment.

