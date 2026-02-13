Conform INS, PIB-ul estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 de miliarde de lei, în scădere cu 0,2% față de trimestrul II 2025, dar în creștere cu 1,5% comparativ cu trimestrul III 2024. În termeni anuali, PIB-ul din 2025 a crescut cu 0,6% față de 2024, deși în trimestrul IV 2025 a scăzut cu 1,6% față de aceeași perioadă din 2024.

Ce este recesiunea tehnică?

Recesiunea tehnică este, în esență, un diagnostic statistic. Ea nu descrie neapărat o stare de colaps economic, ci marchează momentul în care motorul economiei a încetat să mai crească și a început să dea înapoi pentru o perioadă determinată.

Concret, o țară este declarată în recesiune tehnică atunci când valoarea tuturor bunurilor și serviciilor produse (Produsul Intern Brut) scade timp de două trimestre la rând față de perioadele imediat anterioare.

Spre deosebire de o criză economică generalizată, recesiunea tehnică se bazează exclusiv pe date brute. Aceasta poate apărea chiar dacă, pe parcursul întregului an, economia a înregistrat per total o ușoară creștere.

Vineri, 13 februarie 2026, datele publicate de INS au confirmat faptul că economia României a intrat oficial în recesiune tehnică la finalul anului trecut.

Principalele modificări economice din România, în 2025:

Scăderi consecutive: economia a înregistrat o contracție de 0,2% în trimestrul III al anului 2025, urmată de o scădere mult mai pronunțată, de 1,9% în trimestrul IV al anului 2025.

economia a înregistrat o contracție de 0,2% în trimestrul III al anului 2025, urmată de o scădere mult mai pronunțată, de 1,9% în trimestrul IV al anului 2025. Creșterea anuală: per ansamblu, anul 2025 s-a încheiat cu o creștere economică firavă, de doar 0,6%, mult sub estimările de peste 3% care se prognozau la începutul perioadei post-pandemice.

per ansamblu, anul 2025 s-a încheiat cu o creștere economică firavă, de doar 0,6%, mult sub estimările de peste 3% care se prognozau la începutul perioadei post-pandemice. Sectorul industrial: cel mai mare impact a fost resimțit în industrie, unde producția a scăzut cu peste 10% în ultima lună a anului trecut, pe fondul scumpirii energiei și al scăderii comenzilor din exterior.

cel mai mare impact a fost resimțit în industrie, unde producția a scăzut cu peste 10% în ultima lună a anului trecut, pe fondul scumpirii energiei și al scăderii comenzilor din exterior. Consumul populației: pentru prima dată în ultimii ani, românii au început să cumpere mai puțin. Inflația, care a oscilat în jurul valorii de 7-9% pe parcursul anului 2025, a erodat puterea de cumpărare, forțând gospodăriile să limiteze cheltuielile neesențiale.

Ce este recesiunea economică?

Recesiunea economică reprezintă o contracție semnificativă și prelungită a activității economice, care se manifestă la nivelul întregului sistem financiar și productiv al unei țări.

Spre deosebire de recesiunea tehnică, aceasta nu este definită doar de scăderea Produsului Intern Brut pe parcursul a două trimestre, ci necesită îndeplinirea unor criterii de profunzime, durată și răspândire în mai multe sectoare.

O recesiune economică este confirmată atunci când indicatorii macroeconomici înregistrează evoluții negative simultane pe o perioadă extinsă, de obicei mai mare de șase luni.

Acești indicatori includ:

Creșterea ratei șomajului ca urmare a reducerii activității companiilor și a înghețării proceselor de recrutare;

Scăderea veniturilor reale (ajustate cu rata inflației), ceea ce reduce capacitatea cetățenilor de a achiziționa bunuri și servicii;

Reducerea volumului vânzărilor cu amănuntul, deoarece populația își limitează cheltuielile la produsele de strictă necesitate;

Diminuarea volumului de bunuri fabricate, cauzată de scăderea cererii interne și externe;

Reducerea cheltuielilor de capital ale firmelor și scăderea numărului de proiecte noi de infrastructură sau dezvoltare;

În România, evaluarea unei recesiuni economice este realizată prin analiza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) și de Banca Națională a României (BNR). Instituțiile monitorizează nu doar volumul producției, ci și stabilitatea sistemului bancar, fluxurile de capital și capacitatea statului de a-și finanța deficitul bugetar.

Care este diferența dintre recesiunea tehnică de cea economică?

Diferența dintre recesiunea tehnică și cea economică constă în metodologia de calcul, durata fenomenului și amploarea indicatorilor monitorizați.

În timp ce recesiunea tehnică este un indicator statistic bazat pe o singură variabilă, recesiunea economică reprezintă o stare generalizată de declin al sistemului financiar și productiv.

Principalele puncte de diferență între recesiunea tehnică și cea economică:

Recesiunea tehnică se calculează exclusiv prin analiza Produsului Intern Brut (PIB). Dacă PIB-ul scade în două trimestre consecutive față de trimestrele precedente, țara este oficial în recesiune tehnică. Recesiunea economică monitorizează un spectru larg de date: rata șomajului, consumul populației, producția industrială și evoluția veniturilor reale.

O recesiune tehnică poate trece neobservată de cetățeni, dacă piața muncii rămâne stabilă și salariile nu scad. În schimb, recesiunea economică are un impact direct și vizibil, manifestat prin concedieri, scăderea puterii de cumpărare și dificultatea de a accesa credite bancare.

Recesiunea tehnică poate fi rezultatul unei contracții minore (de exemplu, o scădere de 0,1% în două trimestre succesive). Recesiunea economică implică o scădere semnificativă, care afectează majoritatea sectoarelor economice simultan și persistă pe o perioadă mai lungă.

Efectele economice și sociale ale recesiunii tehnice

Deși recesiunea tehnică este o etapă bazată pe date statistice trimestriale, aceasta declanșează o serie de reacții concrete în comportamentul instituțiilor financiare, al companiilor și al populației. Efectele se manifestă prin ajustări ale fluxurilor de capital și prin modificări în prioritățile de consum.

La nivel economic și financiar, o recesiune tehnică se remarcă prin reducerea investițiilor, deoarece incertitudinea privind PIB-ul determină investitorii să își conserve capitalul, restricționarea accesului la creditare, scăderea veniturilor la bugetul de stat și ajustarea stocurilor și a producției.

La nivel social, lucrurile stau puțin diferit, deoarece efectele recesiunii tehnice asupra indivizilor diferă de la o gospodărie la alta, din cauza veniturilor disponibile în fiecare gospodărie.

Cu toate acestea, în termeni generali, atunci când este vorba despre o recesiune tehnică, la nivel social se poate observa o modificare a comportamentului de consum, o stagnare a pieții muncii dar și o presiune mai mare pe serviciile publice.

Când a fost ultima dată România în recesiune tehnică

În afara perioadei actuale, România s-a mai aflat în recesiune tehnică în anul 2024, 2020 și 2014.

Cronologia recesiunilor tehnice din România:

Anul 2024: Datele revizuite ale Institutului Național de Statistică au indicat o recesiune tehnică la începutul anului. Aceasta a fost cauzată de contracția activității industriale și de scăderea volumului de exporturi către partenerii comerciali din Uniunea Europeană, în special Germania.

Datele revizuite ale Institutului Național de Statistică au indicat o recesiune tehnică la începutul anului. Aceasta a fost cauzată de contracția activității industriale și de scăderea volumului de exporturi către partenerii comerciali din Uniunea Europeană, în special Germania. Anul 2020: În contextul restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, economia a înregistrat o contracție severă în trimestrele II și III ale anului 2020. Aceasta a fost o recesiune tehnică indusă de suspendarea activității în sectoarele de producție și servicii.

În contextul restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, economia a înregistrat o contracție severă în trimestrele II și III ale anului 2020. Aceasta a fost o recesiune tehnică indusă de suspendarea activității în sectoarele de producție și servicii. Anul 2014: În prima jumătate a anului 2014, România a îndeplinit criteriile statistice pentru recesiune tehnică, înregistrând scăderi ale PIB-ului în primele două trimestre. Totuși, la finalul acelui an, economia a raportat o creștere anuală pozitivă, ceea ce a demonstrat caracterul temporar al declinului.

Când a fost ultima dată România în recesiune economică

Cea mai recentă și severă recesiune economică prin care a trecut România a avut loc în perioada 2008-2010. Aceasta nu a fost doar o fluctuație statistică, ci o criză sistemică declanșată de contextul financiar global.

În perioada 2008-2010, economia românească a trecut prin mai multe modificări:

Scăderea activității economice a fost de peste 7% în anul 2009;

Reducerea salariilor în sectorul public cu 25% și creșterea cotei de TVA de la 19% la 24% în anul 2010, pentru a limita deficitul bugetar;

Creșterea accelerată a ratei șomajului și intrarea în insolvență a unui număr ridicat de companii din sectorul construcțiilor și al comerțului;

Scăderea prețurilor activelor imobiliare și blocarea creditării ipotecare.

Diferența majoră față de situația actuală din februarie 2026 este că în 2008-2010 declinul a afectat capacitatea de plată a statului și a sistemului bancar, în timp ce în prezent ne confruntăm cu o recesiune tehnică determinată în principal de inflație și de scăderea consumului intern.

