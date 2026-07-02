Cum funcționează sistemul „vierkant groen”

Sistemul, cunoscut local sub denumirea „vierkant groen” sau „verde pătrat”, permite pietonilor să traverseze simultan în toate direcțiile, în timp ce traficul auto este complet oprit, relatează cotidianul maghiar Blikk.

Este o soluție care elimină riscul ca pietonii să fie surprinși de mașini care virează la dreapta sau la stânga, explică publicația citată. În astfel de intersecții, săgețile din jurul figurii indică faptul că semaforul este valabil pentru toate trecerile de pietoni din zonă. Soluția este gândită în primul rând pentru siguranța pietonilor, dar există și o variantă pentru bicicliști.

Semafor pentru bicicliști, în Belgia. Foto: Profimedia Images

În intersecțiile obișnuite, pietonii și șoferii care virează au adesea culoarea verde în același timp, ceea ce duce frecvent la incidente periculoase. Acest sistem separă complet mișcările vehiculelor și ale pietonilor, reducând semnificativ riscul accidentelor, notează Blikk.

Traversarea pe diagonală, un aspect care creează confuzie

Un aspect care creează confuzie este dacă pietonii pot traversa pe diagonală în intersecțiile cu „vierkant groen”. Deocamdată, regulile belgiene impun folosirea exclusivă a trecerilor de pietoni marcate, permițând doar traversarea perpendiculară.

Totuși, începând cu 2027, acest lucru se va schimba, scrie Blikk. Conform noilor reglementări, pietonii vor putea traversa pe diagonală în intersecțiile dotate cu acest tip de semafor.

Sistemul are și o variantă adaptată pentru bicicliști, oferindu-le acestora momente dedicate pentru traversare. În intersecțiile aglomerate, unde conflictele între bicicliști și șoferi sunt frecvente, această soluție ar putea reduce semnificativ tensiunile.

Acest semafor nu este specific doar Belgiei

Semaforul pentru pietoni, care oferă verde simultan în toate direcțiile, nu este specific doar Belgiei. Astfel de sisteme, cunoscute sub denumirea de „pedestrian scramble” sau „Barnes Dance”, funcționează de ani buni în Japonia, în orașe mari din SUA și în anumite intersecții din Marea Britanie.

Potrivit inginerilor de trafic, aceste soluții pot reduce accidentele care implică pietoni, mai ales în intersecțiile aglomerate din centrele orașelor.



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