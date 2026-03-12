Mesajul a venit la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorul american Darryl Nirenberg.

„Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, s-a întâlnit, astăzi, cu prim-ministrul Ilie Bolojan, pentru a reafirma parteneriatul strategic solid dintre Statele Unite și România. Discuțiile s-au concentrat pe asigurarea faptului că alianța noastră rămâne un pilon central al stabilității regionale, extinzând, în același timp, oportunitățile bilaterale de comerț și investiții”, a transmis Ambasada SUA.

„Prin aprofundarea legăturilor economice și a cooperării în domeniul securității, ne dorim să continuăm colaborarea strânsă cu guvernul român, pentru a face atât Statele Unite, cât și România mai sigure și mai prospere”, a mai anunțat Ambasada SUA la București.

Parlamentul a aprobat, miercuri, dislocarea de către Statele Unite de forțe militare defensive în România. Partidele suveraniste AUR și POT, care se declară pro-Trump, au votat împotriva solicitării venite chiar dinspre administrația Trump.

Anterior, președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aprobarea dislocării temporare a unor forțe și echipamente militare americane pe teritoriul României, subliniind caracterul strict defensiv și non-cinetic al acestora.

