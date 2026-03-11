Live text
Nicușor Dan: Echipamentele și forțele militare ale SUA care vor ajunge în România au rol strict defensiv: decizia trebuie să treacă prin Parlament
Prețul petrolului, un punct fierbinte în ședința CSAT
Conferința de presă a început. Președintele anunță decizia CSAT

Șeful statului a precizat că această măsură, menită să sporească securitatea națională, include avioane de realimentare, sisteme de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare ce vor funcționa în corelare cu scutul de la Deveselu.

Conform declarațiilor Președintelui, aceste active nu sunt dotate cu armament propriu-zis, misiunea lor fiind una de sprijin și supraveghere, desfășurată în baza parteneriatului strategic cu Statele Unite și în deplină concordanță cu acțiunile de cooperare ale celorlalte state membre NATO.

Potrivit șefului statului, „pentru ca aceste echipamente şi aceste forţe militare să ajungă în România, este nevoie de votul Parlamentului” care va avea loc chiar azi.

Tehnica militară a SUA va întări securitatea României: „Nu vă temeți”

Preşedintele a ăncheiat spunând că ”e vorba de nişte echipamente care sporesc securitatea României”.

„Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Ţara lor este o ţară sigură, ba chiar mai sigură”, a spus şeful statului.

Președintele Nicușor Dan susține o declarație oficială de la pupitrul Administrației Prezidențiale, având în fundal drapelul României și steagul Uniunii Europene. Președintele Nicușor Dan adoptă o ținută formală, specifică protocolului de stat, purtând un costum de culoare închisă (bleumarin sau negru), o cămașă albă și o cravată asortată, într-o nuanță închisă de albastru.
Potrivit șefului statului, „pentru ca aceste echipamente şi aceste forţe militare să ajungă în România, este nevoie de votul Parlamentului”, Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Nicușor Dan: Echipamentele și forțele militare ale SUA care vor ajunge în România au rol strict defensiv: decizia trebuie să treacă prin Parlament

Al treilea punct pe agenda CSAT l-a constituit analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare. Președintele Nicușor Dan a confirmat că SUA au cerut dreptul de a aduce în bazele sale din România avioane cisternă, tehnică militară și soldați.

„Punctul al treilea al discuţiei de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente şi forţe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spaţiul public, a unor echipamente de monitorizare şi a unor echipamente de comunicaţii satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a afirmat șeful statului care a ținut să puncteze că „toate au un rol defensiv”

„Subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. În măsura în care Parlamentul aprobă în şedinţa care urmează să aibă loc azi, ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România şi Statele Unite şi este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte ţări NATO o fac”, a precizat Nicuşor Dan.

Decizia luată în CSAT azi va ajunge tot azi în Parlament pentru aprobare.

Prețul petrolului, un punct fierbinte în ședința CSAT

Conferința de presă a început. Președintele anunță decizia CSAT

Președintele Nicușor Dan, purtând o ținută formală, specifică protocolului de stat, purtând un costum de culoare închisă (bleumarin sau negru), o cămașă albă și o cravată asortată, într-o nuanță închisă de albastru, se indreaptă către pupitru pentru a sustine o declarație de presă după ședința CSAT
Nicușor Dan anunță unde verde în CSAT pentru cererea SUA, Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

România va avea, în 2040, cea mai mare bază militară din Europa

Pe ordinea de zi a ședinței CSAT din 11 martie au fost următoarele puncte:

  • situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România
  • evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România
  • analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Reamintim că la Mihail Kogălniceanu se construiește una dintre cele mai ambițioase baze militare din Europa, care va deveni complet operațională în 2040. Aici va fi amplasată cea mai modernă și lungă pistă pentru aeronave militare din România, pregătită să susțină escadrila 58 de avioane F-16.

