Nicușor Dan: Echipamentele și forțele militare ale SUA care vor ajunge în România au rol strict defensiv: decizia trebuie să treacă prin Parlament

Șeful statului a precizat că această măsură, menită să sporească securitatea națională, include avioane de realimentare, sisteme de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare ce vor funcționa în corelare cu scutul de la Deveselu.

Conform declarațiilor Președintelui, aceste active nu sunt dotate cu armament propriu-zis, misiunea lor fiind una de sprijin și supraveghere, desfășurată în baza parteneriatului strategic cu Statele Unite și în deplină concordanță cu acțiunile de cooperare ale celorlalte state membre NATO.

Potrivit șefului statului, „pentru ca aceste echipamente şi aceste forţe militare să ajungă în România, este nevoie de votul Parlamentului” care va avea loc chiar azi.

