Cererea SUA pentru a amplasa în România avioane și trupe a fost aprobată de Parlament: AUR a făcut scandal la dezbatere

Dezbaterile care s-au desfășurat în plenul comun al celor două Camere, pe tema scrisorii transmise de şeful statului, Nicuşor Dan, cu privire la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, au fost întrerupte de parlamentarii AUR, care au venit în sala de plen cu vuvuzele.

AUR a făcut scandal și a cerut retrimiterea scrisorilor de la CSAT înapoi la Nicușor Dan. Totodată, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a spus că nu există motiv pentru acest lucru.

Deputata Șerban de la AUR a spus că parlamentarii nu au citit documentele, acestea fiind clasificate, relatează Antena3CNN.

„Nu cred că este momentul să ne jucăm cu astfel de documente și să votăm în orb”, a spus ea.

De asemenea, ea a cerut suspendarea ședinței, pentru ca parlamentarii să aibă timp să citească documentul.

Mai mult, la dezbatere, George Simion a cerut dreptul la cuvânt, pe primul punct al ordinii de zi. Sorin Grindeanu i-a spus că îi taie microfonul, deoarece nu are dreptul procedural să ia cuvântul pe o informare a Președintelui.

„Nici dreptul la cuvânt nu mai avem”, a spus Simion.

Proiectul de hotărâre, prin care Parlamentul ia act de scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan, referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, a fost adoptat de plenul comun, cu 272 de voturi pentru şi 18 voturi împotrivă, 5 abţineri, iar 2 parlamentari nu au votat.