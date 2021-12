Aproximativ 50 de ani Victor Socaciu i-a dedicat muzicii. Artistul începuse chiar din liceu să compună diverse melodii. „Atracția mea față de folk a început în 1972, când l-am auzit cântând la radio pe Mircea Florian. El a fost cel care mi-a atras atenția asupra folkului autohton”, mărturisea acesta pe blogul său.

S-a făcut remarcat în liceu, la Brașov se înființase pe atunci Cenaclul Dacia-Felix. Cânta o melodie „Va veni o zi, când fiecare va simți că a devenit o țintă…”. Piesa a ajuns și la București, la urechile lui Adrian Păunescu. Cei doi s-au întâlnit, Adrian Păunescu a apreciat talentul lui Victor Socaciu, care a avut primul spectacol la Teatrul Național. Acesta afirma că în seara respectivă i-a cunoscut pe Mihail Stan, Florian Pitiș, Pino Caramitru, Eugen Cristea. De aici, Victor Socaciu a început să cunoască succesul. A colaborat cu toți folkiștii din Cenaclul Flacăra, cenaclu în care a fost membru până în 1982.

Muzician, interpret și compozitor, Victor Socaciu a avut o carieră impresionantă. A lansat o mulțime de piese, a susținut multe concerte și în afara României, în China, Coreea, Germania, Republica Moldova, a fost realizatorul unei emisiuni la TVR, „Vânare de vânt” și producător al emisiunii „Insula copiilor”, de la Național TV. Tot el a semnat și multe generice ale unor emisiuni la radio și la TV. În anul 2004 a primit Meritul Cultural în grad de Cavaler de la președintele României.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Chiar dacă nu am făcut politică la modul concret, prin cântecele mele făceam politică”

Pe lângă activitatea sa de interpret, muzician și compozitor, Victor Socaciu a fost și politician. Acesta declara cu peste zece ani în urmă că se simțea un „om al cetății” și de aceea s-a înscris într-un partid politic. Socaciu a fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2008-2012, fiind ales în circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, din partea PSD.

„Sper să nu par lipsit de modestie, dar m-am simțit întotdeauna om al cetății. Așa am vrut să fiu și ca artist. Sunt un om implicat în tot ce înseamnă nevoile și grijile cetății. Chiar dacă nu am făcut politică la modul concret, prin cântecele mele făceam politică. Și într-o zi, absolut normal, m-am dus și m-am înscris în partid. Am ales stânga, pentru că om de stânga eram, așa am fost educat, nu mai spun că am și trăit într-un mediu sărac.

Om bogat nu sunt, și nu pot să zic că mi-aș apăra niște interese. Ani și ani am fost un simplu membru de partid care și-a plătit cotizația, care se prezența la ședințele de partid care erau uneori săptămânale, alteori lunare; care lua poziție în ședințele de partid și își spunea părerile și care, încet, încet, a început să fie băgat în seamă de propriul partid. Și pentru că nu trebuia să fiu un novice în ale politicii concrete, și pentru că îmi place să fac orice lucru temeinic, am absolvit un masterat de management în politică”, declara în 2011 Victor Socaciu în Revista Tango.

Având în vedere activitatea lui profesională în două domenii, Victor Socaciu nu se mândrea cu o pensie foarte mare. „Trăiesc cu o pensie de 1.700 de lei. Atât mi-a dat statul după cei 50 de ani în care am activat ca artist. Sunt încă supărat pe faptul că indemnizația de parlamentar de 3.000 de lei, căci am fost parlamentar între 2008 și 2012, mi-a fost anulată. Cineva a considerat că este o pensie specială. Eu nu o văd altfel decât ca o indemnizație, nu ca o pensie. Atunci ce să mai spunem despre acele pensii de peste 30.000 sau 35.000 de lei? Acelora cum să le mai spunem dacă cele de 3.000 de lei sunt pensii speciale?”, se întreba retoric Victor Socaciu acum câteva luni, conform impact.ro.

„Mi-am reprezentat țara cât de bine am putut și ca parlamentar, nu doar ca artist. Nu înțeleg în baza căror argumente s-a luat decizia anulării indemnizației în cauză. Am fost și consul al României la Montreal. Să nu credeți că am în prezent vreun beneficiu material în urma acelui lucru. Nimic, absolut nimic!”, a mai adăugat el pentru aceeași sursă.

Citeşte şi:

Carmen Tănase, în costum popular, în căruță. Ipostaza în care apare actrița în vârstă de 60 de ani

Mihai Gruia, ex-Akcent, are o nouă iubită, după divorțul de mama fetițelor lui: „Suntem împreună de câteva luni”

Cadoul neașteptat primit de Anamaria Prodan de Crăciun, în Dubai. Impresara s-a lăudat cu el pe Instagram

PARTENERI - GSP.RO Cum a refuzat Victor Socaciu banii lui Gigi Becali în urmă cu mai mulți ani. Ce i-a răspuns la vremea respectivă patronului FCSB

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Am aruncat-o de pe pod, nu am mai suportat!". Un bătrân și-a ucis soția bolnavă în ziua de Crăciun, apoi s-a predat carabinierilor din Casalbordino, Italia

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2021. Leii nu trebuie să uite de bun-simț și să-și cunoască foarte bine calitățile

Știrileprotv.ro FOTO Transformarea incredibilă a unui bărbat căruia nasul i-a crescut exagerat de mult: „Îmi ajungea la buze”

Telekomsport Şocul pe care l-a avut Gigi Becali când a făcut analize de sânge. Ce i-a transmis medicul: ”Aşa mi-a spus doctorul”

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat