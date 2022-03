Cântăreața a explicat că are mai multe probleme de sănătate. În următoarea perioadă va face o serie de investigații, va urma mai multe tratamente pentru a-și reveni complet. „Bună, dragilor, mi-a fost foarte dor de voi! După cum știți, din cauza unor probleme medicale, am fost eliminată seară trecută din competiția Survivor România. Am fost tratată în «mai multe reprize» cu antibiotice puternice, luate pe stomacul gol, însă infecția urinară și inflamația la ovare pe care le-am făcut fix înainte de competiție nu au cedat deloc. Tratamentul nu își făcea efectul din cauza condițiilor nefavorabile: ploaie, frig etc.

Mai mult, am început să am sângerări gastrice și dureri puternice de stomac. Medicul a intervenit de urgență și mi-a dat un tratament care să îmi amelioreze durerile și să oprească sângerarea. Fiind suspectă de gastrită sau ulcer, medicul a luat decizia corectă de a mă scoate din competiție!”, a explicat Otilia Bilionera în mediul online.

Artista are și un motiv de bucurie, ea a lansat o nouă piesă. „Sunt fericită că @rotonmusic mi-a lansat chiar acum 2 zile piesă mea preferată, Nights in Marakesh”, a încheiat ea.

Reacția Otiliei Bilionera după ce s-a aflat că e eliminată de la „Survivor România” 2022

„Mă așteptam oricum, chiar în ultima săptămână știam ce am pățit și știam exact ce necesită recuperarea mea. Sunt emoționată și cuvintele cred că sunt de prisos acum. Într-un fel sunt bucuroasă că pot să mă duc acasă să mă recuperez, mă gândeam, cât timp am stat aici, doar la momentul în care pot să mănânc tot ce vreau.

Din păcate, pentru mine urmează încă câteva luni de regim alimentar”, a spus Otilia Bilionera după ce a fost anunțată de Daniel Pavel că este eliminată de la „Survivor România”.

