Iranul a lansat peste 771 de rachete balistice și 906 drone

În ultimele atacuri asupra unor țări din Orientul Mijlociu, cum ar fi Irak, Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iordania și Israel, Iranul a lansat peste 771 de rachete balistice și 906 drone. Conform aceleiași surse, ritmul lansărilor rămâne ridicat, iar dronele iraniene au fost utilizate inclusiv pentru un atac asupra unei baze a Forțelor Aeriene Regale Britanice din Cipru.

Rachetele balistice cu rază lungă de acțiune ale Iranului

Iranul deține mai multe tipuri de rachete balistice cu rază lungă de acțiune, printre care Khorramshahr, Sejjil, Ghadr și Emad. Potrivit informațiilor publice, majoritatea provenind din surse oficiale iraniene care ar putea exagera performanțele, aceste rachete au o rază de acțiune estimată la aproximativ 2.000 km, potrivit Defence Express.

Modelul Khorramshahr, de exemplu, poate transporta un focos de 1.800 kg pe o distanță de 2.000 km, iar cu o încărcătură mai mică, raza de acțiune poate fi extinsă până la 3.000 km. Rachetele Emad, Ghadr și Sejjil pot transporta focoase între 750 și 850 kg, având o rază operatională de 1.700-2.000 km.

Rachetele Khorramshahr ar putea lovi România

De pe teritoriul de nord-vest al Iranului, aceste rachete ar putea ajunge teoretic în Grecia, Bulgaria, România – unde se află facilități militare americane – precum și în Ucraina și Republica Moldova.

Dacă Khorramshahr are într-adevăr o rază de 3.000 km, orașe ca Berlin sau Roma ar putea deveni ținte potențiale, însă numărul acestor rachete în arsenalul Iranului este considerat a fi limitat.

Scutul de la Deveselu, pilon central împotriva rachetelor iraniene: Cum se apără Europa cu sisteme Aegis și Arrow 3

Apărarea împotriva unui potențial atac cu rachete iraniene ar depinde în primul rând de arhitectura americană de apărare antirachetă. Sistemul Aegis Ashore din Deveselu, România, echipat cu interceptoare SM-3, joacă un rol crucial.

De asemenea, distrugătoarele Arleigh Burke din Marea Mediterană ar putea asigura o protecție suplimentară. Germania ar putea, la rândul său, să utilizeze sistemul Arrow 3, devenit operațional la sfârșitul anului 2025, pentru apărarea propriilor teritorii.

Iranul dispune de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune de până la 3.000 km

Pe lângă rachetele balistice, Iranul dispune de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, precum Soumar, despre care se estimează că ar putea atinge între 2.000 și 3.000 km. Totuși, utilizarea lor efectivă pare limitată, iar ratele ridicate de interceptare le împiedică să ajungă la granițele statelor din Orientul Mijlociu.

Dronele cu rază lungă de acțiune sunt considerate cea mai flexibilă armă de atac a Iranului

Shahed 136, de exemplu, are o rază de acțiune de până la 2.500 km, în timp ce Arash-2 (sau Kian 2) poate atinge între 1.000 și 1.600 km. Modelul Karrar, propulsat de un motor cu reacție, are o rază de aproximativ 1.000 km. Pentru a ajunge în Europa, aceste drone ar trebui să traverseze spațiul aerian al Irakului, Siriei și Iordaniei, unde multe dintre ele au fost interceptate în drum spre Israel. Alternativ, rutele prin Armenia, Georgia și Turcia ar putea permite accesul către Balcani.

Factorii de care depinde un atac iranian asupra Europei și obstacolele majore ale Teheranului

Conform Defence Express, posibilitatea unui atac iranian asupra Europei depinde de mai mulți factori: disponibilitatea rachetelor, configurația încărcăturii, rutele de zbor și eficiența rețelelor de apărare antirachetă. În ciuda capacităților sale de atac pe distanțe lungi, Iranul ar putea întâmpina dificultăți semnificative în a lansa cu succes un atac asupra Europei, având în vedere limitările arsenalului și complexitatea logisticii implicate.

