20 aprilie 1972

Astronautul Charles Duke a lăsat o fotografie de familie pe Lună în timpul misiunii Apollo 16 din 1972, un gest simbolic care rămâne o mărturie a sacrificiilor personale ale exploratorilor spațiali.

Pe 20 aprilie 1972, Duke, cel mai tânăr astronaut care a pășit pe Lună la doar 36 de ani, a lăsat un mic semn al iubirii pentru familia sa.

În cadrul misiunii Apollo 16, Duke a plasat pe suprafața selenară o fotografie care înfățișa familia sa – soția Dorothy și cei doi fii, Charles Duke III și Thomas.

Fotografia înfățișa un portret de familie clasic din anii 70, surprinzând un moment de căldură ce contrasta puternic cu mediul rece și tăcut al Lunii.

„Aceasta este familia astronautului Charlie Duke de pe planeta Pământ”

Pe spatele fotografiei, el a scris: „Aceasta este familia astronautului Charlie Duke de pe planeta Pământ, care a aselenizat pe 20 aprilie 1972”.

Misiunea Apollo 16 a fost concepută pentru a explora regiunea înaltă a Lunii și a colecta mostre geologice care să ajute la înțelegerea istoriei selenare.

Cu toate acestea, gestul personal al lui Duke a adăugat o dimensiune emoțională unică acestei realizări științifice.

Charles Duke, colectând material selenar, în timpul misiunii Apollo 16. Foto: Hepta

Le promisese copiilor săi că îi va lua simbolic cu el pe Lună

Duke obișnuia să petreacă perioade lungi departe de familie în cursul antrenamentelor riguroase și, într-un moment de intimitate, le-a promis copiilor săi că îi va lua simbolic cu el pe Lună.

De-a lungul decadelor, fotografia a fost supusă unor condiții extreme pe suprafața selenară, unde temperatura variază între 121°C în timpul zilei și -157°C noaptea.

S-a decolorat, dar e încă acolo

Fără o atmosferă care să protejeze împotriva radiațiilor și a luminii solare intense, experții consideră că imaginea s-a decolorat semnificativ.

Radiația ultravioletă intensă de la Soare a decolorat probabil culorile, lăsând puține detalii vizibile pe suprafața imaginii.

Totuși, rămășițele fizice ale fotografiei există pe Lună, conservate în locul unde Duke a lăsat-o acum mai bine de o jumătate de secol.

Al 10-lea și cel mai tânăr pe Lună

Născut pe 3 octombrie 1935, Charles Moss Duke jr este un fost astronaut american, ofițer în Forțele Aeriene ale Statelor Unite (USAF) și pilot de testare care, în calitate de pilot al Modulului Lunar al misiunii Apollo 16 în 1972, a devenit a 10-a și cea mai tânără persoană care a pășit pe Lună, la vârsta de 36 de ani și 201 zile.

Charles Duke este unul dintre cei patru supraviețuitori ai unui pas pe Lună, alături de David Scott (93 de ani), Buzz Aldrin (96 de ani) și Harrison Schmitt (90 de ani).

Comandantul John Watts Young, Charles Moss Duke și Thomas Kenneth Mattingly, după revenirea la sol. Foto: Hepta

