Lion Party la Grădina Zoologică din București

În acest weekend are loc o petrecere aniversară la Grădina Zoologică din București, sărbătoritul fiind leul. Sâmbătă, 9 august, i se sărbătorește ziua, în intervalul 09:00 – 13:00. 

Intrarea se face prin achiziționarea biletului de la Grădina Zoologică. 

„Cinema sub stele”

Din acest weekend, „Cinema sub stele” revine în București. Oamenii se vor putea bucura de 15 filme în aer liber. Evenimentul se va desfășura în perioada 8 august – 7 septembrie, în 5 parcuri. 

Intrarea este liberă. 

Concert de saxofon în Piațeta Favorit

În acest weekend se desfășoară din nou „Serile culturale în Piațeta Favorit”. Primăria Sectorului 6 anunță faptul că sâmbătă seara, 9 august, va avea loc un recital de saxofon în Piațeta Favorit.  

Activitățile sunt organizate de la ora 19:00. Acestea sunt programate în fiecare weekend, până pe data de 18 octombrie. 

Spectacole de operă și teatru din weekend

Sâmbătă, 9 august

  • Iubirea perfectă, TNB – Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 16:00
  • Furtul secolului, Teatrul Roșu – 17:00
  • Terapie în trei, Teatrul Roșu – 19:30
  • Ultima noapte în Paradis, FF Theatre – 20:00
  • Cerere în căsătorie (A.P. Cehov), TNB – Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 20:00
Duminică, 10 august

  • Cum să fac să fiu cu tine (după A. P. Cehov), Teatrul Național I.L. Caragiale – Sala Atelier, 16:00
  • Iubire dublu distilată, Teatrul Roșu, 18:00
  • Senzații noi, FF Theatre, 20:00
  • Fază lungă, Teatrul Național I.L. Caragiale – Sala Atelier, 20:00
  • Fă tu primul pas, Teatrul Național I.L. Caragiale – Terasa și Amfiteatrul în aer liber, 21:00

Concerte

Sâmbătă, 9 august

  • Fecioară maică, TNB – Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Studio – 19:00
  • Persian Music Paired with Wine | Amir Heidarkhodaee, The Great Hill Music Club – 19:00
  • Jezebel & Puiu Pascu, Zen Bar – 20:00
  • Vlăduța Lupău, Berăria H – 21:00

Duminică, 10 august

  • Gypsy Jazz Lăutăresc w/ Django Sound Quartet, The Great Hill Music Club, 19:00
  • Getchoo & Mock Surprise, Expirat Halele Carol, 20:00
  • Seară de Folk cu Mircea Vintilă #PeTerasă, Berăria H, 20:00

Petreceri în weekend

Sâmbătă, 9 august

  • Jorj Summer Beats • Moss Farai • D:Moods, JORJ Restaurant – 17:00
  • People from Ibiza Party & Hippie Market, nJoy Garden & Club – 18:00
  • PW 4 Years Anniversary • Raphael Carrau, Paul Popa, Lowkodi, Platforma Wolff – 22:00
  • ctrl nights: Anin & Drao, Control Club – 22:00
  • Hituri, Nu Bullhituri Party by Gabi, B52 The Club – 22:00
  • La Gilda Tropicale, Gilda Music Lounge – 22:00
Expoziții

Sâmbătă, 9 august

  • Frecvența Mann, Muzeul Național al Literaturii Române – 10:00
  • Un minut pentru tine, o viață pentru ei, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – 10:00
  • Mașinile Bucureștilor – Interbelicele Orașului, ed. V, Palatul Elisabeta – 10:00
  • Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor, MNAC – 11:00
  • Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998, MNAC – 11:00
  • Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris, MNAC – 11:00
  • Kazimir Malevich – Supraviețuiri, MNAC – 11:00
  • Splashhh, POINT – 11:00

Duminică, 10 august

  • Un minut pentru tine, o viață pentru ei, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 10:00
  • Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor, MNAC, 11:00
  • Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949 – 1998, MNAC, 11:00
  • Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris, MNAC, 11:00
  • Kazimir Malevich – Supraviețuiri, MNAC, 11:00
  • Splashhh, POINT, 11:00
