„Dacă în trecut existau numeroase oportunități pentru testarea manuală, în 2026 angajatorii caută tot mai mult specialiști care combină cunoștințele de QA cu competențe de automatizare, programare și înțelegerea proceselor de dezvoltare software. Salariile diferă în funcție de nivelul de experiență și de specializare. Testerii manuali aflați la început de carieră au venituri competitive raportat la piață, însă cea mai mare creștere salarială apare în momentul în care specialiștii fac tranziția către testarea automată”, susține Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Impactul inteligenței artificiale

„Una dintre cele mai importante schimbări din piață este impactul inteligenței artificiale asupra procesului de testare. Instrumentele bazate pe AI sunt folosite tot mai des pentru generarea automată a testelor, identificarea erorilor sau optimizarea scenariilor de testare. Totuși, aceste tehnologii nu reduc nevoia de specialiști, ci schimbă profilul lor. Companiile caută oameni care pot valida sisteme tot mai complexe, pot interpreta rezultatele generate de AI și pot evalua riscurile pe care automatizarea nu le poate identifica singură”, mai spune ea.

Pe lângă salariu, companiile oferă frecvent bonusuri de performanță, programe de certificare, bugete pentru dezvoltare profesională și programe de lucru flexibile.

17.900 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.900 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.100 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

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