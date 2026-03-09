„Cercetători operaționali” care supraveghează, urmăresc și instalează echipamente tehnice

Cei care au visat vreodată să trăiască viața plină de aventuri a unui spion au acum o șansă unică: Serviciul Național de Securitate din Ungaria caută să angajeze „cercetători operaționali”.

Potrivit unui anunț publicat online, poziția oferă un salariu lunar brut de 750.000 de forinți, circa 1.900 de euro, și promite o carieră provocatoare și variată.

Cei care vor fi selectați pentru acest post vor avea ca responsabilități principale supravegherea, urmărirea și instalarea de echipamente tehnice.

Nu vei lucra în lumina reflectoarelor, dar ceea ce faci contează. Căutăm cercetători operaționali! Alătură-te acum, dacă ești pregătit pentru această provocare!

Deși poziția poate suna captivant și asemănătoare cu ceea ce vedem în filmele de spionaj, realitatea este mai puțin romantică.

Ce fac, de fapt, acești profesioniști

Un fost expert al serviciilor secrete, care a preferat să rămână anonim, a explicat că acești profesioniști au „misiunea de a asigura suportul tehnic pentru investigațiile de securitate națională”.

„Principalele lor activități includ urmărirea, supravegherea și instalarea de dispozitive tehnice. Uneori, îndeplinesc sarcini similare poliției, cum ar fi cercetări la fața locului sau inspecții”, a spus acesta.

Candidații trebuie să aibă cel puțin diplomă de bacalaureat, cetățenie maghiară și un cazier curat. Cunoștințele de limbi străine nu sunt obligatorii, ceea ce înseamnă că interacțiunile cu agenții străini ar putea avea loc în limba maghiară.

Program flexibil, deplasări frecvente

De asemenea, munca implică un program flexibil, care nu respectă un orar fix, și necesită deplasări frecvente, deoarece activitățile nu sunt legate de un singur loc.

Serviciul Național de Securitate publică periodic astfel de anunțuri pentru a atrage noi candidați și pentru a asigura continuitatea operațiunilor.

„Nu este ușor să ajungi să lucrezi acolo, dar cei care îndeplinesc cerințele și rezistă cerințelor jobului pot avea parte de o carieră de lungă durată”, a adăugat specialistul.

Salariul nu este este rău, deși, având în vedere că nu este cea mai sigură profesie din lume, poate că nu este chiar atât de mult: 750.000 de forinți brut pentru candidații selectați!