Cum au fost sancționați piloții TAROM care au ratat decolarea pentru că purtau „discuții nerelevante”

Cursa TAROM București – Iași din 13 octombrie 2016 a fost anulată după ce comandantul de zbor a oprit decolarea aeronavei YR-ATI de tip ATR-72 în timp ce rula deja cu viteză pe pistă. El a raportat o problemă de vibrații la roțile din față.

Ancheta oficială realizată de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), finalizată după aproape 5 ani, pe 16 iunie, a stabilit că vina le aparține piloților. Aceștia erau antrenați în „discuții nerelevante” și, din neatenție, nu au pus avionul pe axul central al pistei, ci pe o linie de balizaj laterală. Au rulat peste balize, distrugând șase dintre acestea.

Piloții, suspendați temporar în 2016

Într-un răspuns adresat Libertatea, compania Tarom precizează că, la nivel intern, incidentul a fost analizat imediat după producere, când s-au și luat unele măsuri împotriva piloților.

„La momentul respectiv (anul 2016), managementul companiei TAROM a dispus ca membrii echipajului (pilotul și copilotul) să fie suspendați de la misiunile de zbor, pentru o perioadă limitată, aceștia urmând cursuri de training suplimentare (în cadrul Centrului de Pregătire TAROM) pe durata suspendării. Între timp, copilotul a părăsit compania TAROM”, precizează responsabilii companiei naționale aeronautice.

Oficialii TAROM spun că s-a luat notă de raportul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), dar că nu au fost dispuse „alte măsuri punitive, suplimentare față de momentul 2016”.

Compania aeronautică subliniază totodată că raportul întocmit de AIAS nu conține recomandări de siguranță pentru TAROM.

„Față de incidentul din data de 13 octombrie 2016, compania TAROM reamintește faptul că este preocupată permanent de îmbunătățirea performanței de siguranță și face eforturi continue pentru ca asemenea situații să nu mai aibă loc, aceste demersuri fiind sporite prin instruire corespunzătoare a personalului navigant”, concluzionează oficialii companiei.

„Discuții nerelevante” în carlingă

Fuselajul aeronavei a fost străpuns de resturile de la balize | Foto: AIAS

Potrivit raportului final al anchetei AIAS, pe toată durata procedurii de decolare „de la pornirea motoarelor, a rulajului, alinierii pe pistă și până la momentul începerii rulajului pentru decolare, în cabina echipajului de zbor s-au înregistrat și alte convorbiri nerelevante pentru fazele critice ale zborului”.

De asemenea, un însoțitor de bord a fost prezent în cabina piloților și a purtat „o discuție nerelevantă” după ce comandantul de zbor a transmis mesajul: „Cabin crew take your seat for take off”.

În plus, comandantul de zbor nu purta ochelari, deși, potrivit licenței medicale, era obligat să o facă.

Piloții mai sunt acuzați că nu au anunțat imediat că au rulat peste balizele laterale, deși și-ar fi dat seama. Investigatorii indică faptul că imediat după oprirea decolării, comandantul a îndreptat avionul către axul central.

„În opinia comisiei de investigație, pilotul comandant ar fi trebuit să raporteze controlorului de trafic aerian motivul real al întreruperii decolării, pentru a preveni expunerea următoarelor aeronave la riscul reprezentat de resturile balizelor de pe pistă”, se arată în raportul AIAS.

Resturile de la cele șase balize distruse au produs deteriorări la una dintre anvelopele din față, străpungeri în fuselaj, iar cel puțin trei din cele șase pale ale elicei unui motor prezentau urme de lovituri.

Până s-a luat decizia închiderii, alte trei aeronave au decolat de pe aceeași pistă.



