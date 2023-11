În această vară, Jean Paler a suferit o criză cardiacă și a fost internat de urgență. Actorul de comedie a fost externat recent, însă se va întoarce peste aproximativ două săptămâni la spital, unde medicii îi vor face niște investigații mai amănunțite.

„Am fost internat în cinci spitale. Mai mult m-au plimbat decât m-au tratat doctorii”

Actorul de comedie a mărturisit recent că a fost internat în 5 spitale din țară și în prezent urmează un tratament. De asemenea, Jean Paler a declarat că în urmă cu doar trei săptămâni i s-au montat încă două stenturi la inimă, iar intervenția a fost una destul de dificilă.

„Acum sunt acasă după trei luni de spitale. Am fost internat în cinci spitale, iar ultimul a fost la Fundeni. Mai mult m-au plimbat decât m-au tratat doctorii. Pe 28 noiembrie, luna asta, urmează să mă internez iar. Acum iau tratament, mi-au dat doctorii tratament și vor să vadă ce efect are. Acum trei săptămâni mi s-au mai pus la inimă încă două stenturi, a fost destul de grea operația. Acum am 9 stenturi și un fibrilator. M-am găsit să fac colecție de stenturi pentru că atunci când eram copil făceam colecție de timbre”, a declarat Jean Paler pentru Click!.

Recomandări Lupte în Marea Neagră și un oficial pro-rus asasinat. Care sunt ultimele informații de pe frontul din Ucraina

„În total sunt 18 pastile pe care le iau pe zi”

Actorul de comedie a mărturisit că ia 18 pastile pe zi și momentan se află în recuperare. Nu face efort și stă mai mult în pat.

„Momentan, după externare, stau în pat, iau medicamente la ore fixe și încerc pe cât de mult posibil să evit stresul. Dimineața iau opt pastile, la prânz cinci pastile și seara tot cinci pastile. În total sunt 18 pastile pe care le iau pe zi. Momentan sunt în recuperare pentru că cele două stenturi sunt corpuri străine în organism și trebuie să se obișnuiască corpul cu ele”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Jean Paler a suferit un infarct în urmă cu mai mulți ani

Invitat acum ceva vreme în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, actorul a vorbit pe larg despre ultimii ani din viața lui, despre problemele de sănătate pe care le are.

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a declarat el la TV.

Recomandări Care sunt televiziunile cu cele mai mari audiențe în fiecare regiune istorică a României. Surprizele din nord-vestul țării

Jean Paler a făcut în urmă cu câțiva ani un infarct chiar pe stradă, în orașul în care locuiește, în Sinaia. „Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a mai povestit actorul la Kanal D în urmă cu ceva timp.