Luptele pentru putere izbucnite sâmbătă în capitala Sudanului între armată și forțele paramilitare au continuat până la primele ore ale zilei de duminică și se soldează deja cu cel puțin 56 de morți și aproape 600 de răniți.

Explozii și focuri de armă s-au auzit constant pe străzile pustii din Khartoum, potrivit martorilor, după ce luptătorii din cadrul Forței de Sprijin Rapid (RSF), organizația paramilitară, au anunțat că au preluat controlul asupra palatului prezidențial, a aeroportului și a altor instituții vitale.

Armata a negat însă aceste afirmații, iar sâmbătă seara târziu, forțele aeriene sudaneze au lansat atacuri aeriene asupra unei baze a RSF din orașul Omdurman, aflat în apropiere de Khartoum, scrie BBC.

Artileria grea a fost auzită în Omdurman și în apropiere de Bahri, la primele ore ale dimineții de duminică. Martorii oculari au raportat de asemenea focuri de armă în orașul Port Sudan, de la Marea Roșie.

În Khartoum, imaginile au arătat civili fugind și adăpostindu-se, în timp ce un fum negru se ridica deasupra orașului.

Un jurnalist Reuters a declarat că a văzut vehicule blindate pe străzi, iar un clip video a arătat un avion civil în flăcări pe aeroportul din capitală. Compania aeriană saudită Saudia a declarat că unul dintre avioanele sale Airbus a fost lovit de focuri de armă.

Latest: Sudan — airline jets at Khartoum Intl Airport appear to have been destroyed amid the ongoing military coup currently under way in the capital. Saudia Airbus A330 and SkyUp Boeing 737 on fire at the airport amid heavy gunfire & blasts #Sudan pic.twitter.com/VW6SflNgvR