Membrii PNL Dâmbovița, despre Congresul Extraordinar: „Fiecare cu drumul lui”

Marius Paise, membru PNL Dâmbovița și consilier local în comuna I.L. Caragiale, a spus pentru „Libertatea” că la acest Congres Extraordinar: „Suntem cei care trebuiau să fie aici. Cine a considerat că nu e bine, din altă parte, să fie sănătoși, fiecare cu drumul lui. (…) Azi suntem aici strict politic. Să sperăm că va fi ce trebuie votul actual și, probabil, și țara va fi mai bine”.

Întrebat cum i se pare noua conducere, acesta a răspuns: „Cred că este ceea ce ar trebui să fie mai demult”.

În schimb, Marius Oncescu, membru PNL Dâmbovița și consilier local în comuna Voinești, a spus: „Trebuie să fim mai uniți, să colaborăm mai mult între oameni. Noi ne ducem acasă, ne ducem la talpă. Trebuie să comunicăm toți, să fim aproape, să lăsăm orgoliul deoparte. Mai uniți, mai puternici și să colaborăm mai mult”.

Reacția unui membru PNL Galați: „Pe calea cea dreaptă”

Întrebat unde e liberalismul astăzi, la acest Congres Extraordinar, Alexandru Șerban, consilier municipal la Galați și președintele Organizației Municipale a PNL Galați, a răspuns: „Pe calea cea dreaptă. Am încredere în echipa pe care domnul președinte Ilie Bolojan ne-a prezentat-o și ne-a propus-o spre a fi aleasă și care să mențină PNL-ul pe această direcție dreaptă pe care o avem de un an de zile”.

El a mai adăugat: „S-au făcut și greșeli la guvernare, e imposibil să nu greșești, dar important este, exact așa cum a spus și președintele partidului, că direcția pe care am ales-o este cea corectă și România a început un proces de reformă de mult așteptată”.

Ce au spus membrii PNL Vâlcea: „Sunt toate valorile aici”

Fosta senatoare PNL Claudia-Mihaela Banu, care ocupă funcția de prim-vicepreședinte în cadrul organizației județene PNL Vâlcea, a susținut că direcția formațiunii este una bună acum.

„Direcția este bună, cu siguranță este exact ce avea PNL-ul nevoie. (…) Discutăm și de trădători, dar cred că mai important este ceea ce vrem noi să facem ca Partidul Național Liberal. Trădătorii și-au arătat capacitatea. Important este să ne concentrăm pe ce avem de făcut pentru România și bineînțeles pentru PNL”, a spus Claudia Banu.

Alina Tîrlea, consilier județean PNL în Vâlcea, a adăugat: „Sperăm că Partidul Național Liberal să-și arate într-adevăr valorile, cu adevărat. Și astăzi chiar sunt toate valorile aici, la București”.

În schimb, Narcisa Stan, tot consilier județean PNL în Vâlcea, a spus: „Suntem într-o situație neplăcută pentru țară, dar discursul președintelui Bolojan îmi dă încredere. Este un discurs aplicat, fără fantezii, un discurs pentru țară și cred că o să fie bine”.

Acestea au precizat și care sunt așteptările lor de la acest Congres Extraordinar PNL:

„Așteptăm, în sfârșit, un partid modern, dar care, așa cum este și moțiunea domnului președinte Bolojan, nu-și uită rădăcinile, nu-și uită ceea ce a însemnat familia Brătianu și ceea ce a însemnat Partidul Național Liberal de-a lungul istoriei și înfăptuirile care s-au întâmplat de-a lungul istoriei sub conducere a Partidului Național Liberal”, a spus Narcisa Stan.

„Așteptăm viitorul generațiilor viitoare”, a precizat și Alina Tîrlea.

În schimb, Claudia Banu a conchis că: „Așteptăm ce așteaptă toți românii. Reforme cu adevărat, făcute de oameni de stat, cu viziune și cu responsabilitate”.

Reacția unui membru PNL Arad: „Un partid cu adevărat liberal”

Omul de afaceri Marcel Măinescu, care activează ca membru în Biroul Permanent (BP) Municipal al PNL Arad, a declarat pentru „Libertatea”: „Sunt mulțumit în acest moment că, într-adevăr, începe să fim un partid cu adevărat liberal, în care putem să avem opinii divergente, dar la un moment dat trebuie să fim unii și să tragem în aceeași direcție. Mi-a plăcut faptul că după mult timp începem să avem cu toții o identitate și determinism”.

Întrebat care este cel mai mare dușman al României de astăzi, acesta a răspuns că: „populismul”.