Un SUV nou de 17.180 de euro, produs în Europa

C3 Aircross a ajuns la a doua generație și atacă exact zona ocupată de Dacia Duster, KGM Tivoli și SUV-urile chinezești precum MG ZS sau Geely Coolray. Are 4,39 metri lungime, o gardă la sol de aproximativ 20 cm și poate fi comandat inclusiv cu șapte locuri.

Prețul de pornire indicat în test este de 17.180 de euro pentru versiunea de 100 CP cu transmisie manuală. Nu vorbim despre o mașină importată din China: actualul C3 Aircross este construit la uzina Stellantis din Trnava, Slovacia.

Spațiul și confortul sunt punctele lui forte

Interiorul Citroën C3 Aircross. Foto: AutoExpert

Cea mai mare surpriză din test este spațiul. AutoExpert notează că locul pentru genunchii pasagerilor din spate este cu 8 cm peste media segmentului, iar portbagajul are oficial 460 de litri, respectiv 430 de litri în măsurătorile publicației.

Citroën a păstrat și suspensia Advanced Comfort, care filtrează foarte bine denivelările, iar scaunele au un strat suplimentar de spumă de 10-15 mm. În testul versiunii hibride, consumul a rămas sub 7 l/100 km în București și a ajuns la 5,3 l/100 km după circa 700 km parcurși în principal pe drumuri naționale.

Versiunea de bază arată însă imediat unde s-au economisit bani: nu are nici măcar un ecran multimedia central. Primești în schimb un suport pentru telefon, aer condiționat, lumini LED, geamuri și oglinzi electrice și pilot automat.

Plusuri și minusuri: foarte spațios, dar materialele trădează prețul

Plusurile sunt destul de clare: preț foarte mic pentru un SUV nou, spațiu interior excelent, portbagaj mare și suspensie confortabilă. Poziția la volan este înaltă, iar mașina este gândită mai degrabă pentru familie și utilizare zilnică decât pentru cine caută senzații sportive.

Compromisurile apar în special la interior. Plasticele sunt tari aproape peste tot, scaunele nu oferă foarte mult sprijin lateral, iar direcția este foarte asistată și comunică puțin cu șoferul. AutoExpert critică și reacțiile cutiei automate a versiunii hibride, care nu răspunde întotdeauna atât de rapid pe cât te-ai aștepta.

Merită Citroën C3 Aircross?

La 17.180 de euro, nu trebuie judecat ca un SUV de 30.000 de euro. Citroën a economisit la materiale și la unele dotări, dar a păstrat lucrurile importante pentru o mașină de familie: mult spațiu, confort, un portbagaj mare și un preț greu de găsit astăzi la un SUV nou produs în Europa.

Pentru toate măsurătorile, diferențele dintre motorizări și impresiile complete de condus, testul integral Citroën C3 Aircross poate fi citit pe AutoExpert.

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