Muzicianul s-a stins din viață înconjurat de familie, la ferma sa din Richmond, statul Texas, unde se afla sub îngrijire paliativă.

Cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică de către reprezentanții artistului sau de membrii familiei.

În martie 2025, trupa anunțase că bateristul părăsise temporar turneul aflat în desfășurare din cauza unor probleme de sănătate, iar la acel moment colegii săi de scenă își exprimaseră speranța într-o recuperare rapidă.

Peste cinci decenii de muzică și o ironie devenită celebră

Născut la 11 iunie 1949 în Frankston, Texas, Frank Beard și-a început drumul în muzică în anii ’60. În 1969, el s-a alăturat formației The Moving Sidewalks, grup din care făcea parte și Billy Gibbons în calitate de vocalist, chitarist și compozitor principal.

La scurt timp după venirea sa, trupa și-a schimbat numele în ZZ Top, punând bazele uneia dintre cele mai longevive și de succes formule din istoria muzicii rock.

În timpul activității sale alături de grup, ZZ Top a lansat 15 albume de studio. Dintre acestea, nouă au fost certificate cu disc de aur sau platină de către Recording Industry Association of America (RIAA).

Printre fanii din întreaga lume, Frank Beard a fost cunoscut și pentru un detaliu deveni iconic: deși numele său de familie se traduce prin „barbă”, el a fost singurul membru al trupei care nu a purtat celebra barbă lungă și stufosă care a definit imaginea colegilor săi Billy Gibbons și Dusty Hill, alegând de cele mai multe ori să poarte doar mustață.

În anul 2004, muzicianul a fost inclus în prestigioasa gală Rock and Roll Hall of Fame, alături de Gibbons și Hill.

La ceremonia oficială de premiere, Beard a oferit un discurs scurt, în stilul reținut care l-a caracterizat de-a lungul întregii cariere: „Tot ce pot spune este că cea mai mare parte a vieții mele a fost o surpriză plăcută și la fel este și aceasta. Vă mulțumesc”.

Momentele de cumpănă din carieră și viața personală

Debutul succesului comercial nu a fost lipsit de provocări pentru baterist. La începutul anilor ’80, muzicianul s-a confruntat cu probleme serioase legate de dependența de alcool și droguri.

Frank Beard a luat decizia de a se interna voluntar într-un centru specializat de reabilitare, etapă în care trupa a decis să își întrerupă temporar activitatea concertistică pentru a-și susține colegul.

Pe plan personal, artistul a fost căsătorit de două ori. În anul 1982, el s-a căsătorit cu Debbie Meredith, cu care a avut trei copii.

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