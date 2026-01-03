„Guvernul Mexicului condamnă și respinge cu fermitate acțiunile militare executate unilateral în ultimele ore de forțele armate ale Statelor Unite ale Americii împotriva unor obiective de pe teritoriul Republicii Bolivariene Venezuela, în clară încălcare a articolului 2 al Cartei Organizației Națiunilor Unite (ONU)”, se arată într-un comunicat al Secretariatului pentru Relații Externe, distribuit de președinta Claudia Sheinbaum.

Atacul a fost condamnat și de Rusia și Iran, doi aliați ai lui Maduro. Moscova a calificat evoluțiile drept „un act de agresiune armată împotriva Venezuelei”. „Este extrem de îngrijorător și condamnabil”, a adăugat Rusia într-un comunicatm, precizând că „pretextele folosite pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate”. Rusia a cerut, de asemenea, prevenirea unei „noi escaladări” și a susținut apelurile pentru convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

Și Iranul a condamnat evenimentele, afirmând că acestea reprezintă „o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a integrității teritoriale” ale statului sud-american.

Amintim că președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, au fost capturați și scoși din țară.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că președintele venezuelean și soția sa au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului, fiind acuzați de infracțiuni extrem de grave. Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru folosirea acestora împotriva Statelor Unite. Maduro și soția sa vor fi judecați în SUA.

Bondi a afirmat că cei doi „vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane”, mulțumind totodată militarilor americani pentru „misiunea extrem de reușită” care a dus la capturarea celor doi presupuși traficanți internaționali de droguri.