Cinci infracțiuni îi sunt imputate lui Nicolás Maduro

Potrivit declarațiilor făcute de Pam Bondi, Nicolás Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism, conspirație pentru import de cocaină în Statele Unite, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru posesia unor astfel de arme împotriva Statelor Unite.

Aceste capete de acuzare sunt instrumentate de procurorii federali din New York, o jurisdicție cunoscută pentru anchetele legate de crimă organizată și trafic internațional de droguri.

Soția lui Maduro, pusă sub acuzare fără detalii publice

Pam Bondi a confirmat că și Cilia Flores, soția președintelui venezuelean, a fost pusă sub acuzare în același dosar. Procurorul general nu a oferit însă detalii publice privind faptele concrete pentru care aceasta este cercetată.

„În curând, ei vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane”, a declarat Pam Bondi, într-un mesaj cu un ton extrem de dur.

Operațiune militară fără precedent în America Latină

Astăzi, Statele Unite au lansat o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei. În dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, mai multe explozii au zguduit capitala Caracas, pe fondul unui atac aviatic coordonat și a intervenției forțelor speciale americane.

În urma acestei operațiuni, Donald Trump a anunțat că Maduro și Cilia Flores au fost capturați de unitatea de elită Delta Force și duși în SUA, unde vor fi judecați. Caracas și alte regiuni au fost lovite, iar guvernul venezuelean a declarat stare de urgență, acuzând SUA de „agresiune militară” și îndemnând populația la rezistență.

SUA au lovit mai multe obiective militare din Venezuela / Cel mai mare complex militar venezuelean, în flăcări / Maduro va fi judecat în SUA / Columbia desfășoară trupe la graniță
Trei vulpi în centrul Bucureștiului, surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa | VIDEO
Știri România 15:55
Trei vulpi în centrul Bucureștiului, surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa | VIDEO
Peste 100.000 de români au rămas fără curent din cauza viscolului: zonele cele mai afectate
Știri România 15:31
Peste 100.000 de români au rămas fără curent din cauza viscolului: zonele cele mai afectate
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră"
Stiri Mondene 15:32
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră"
Reacția lui Jennifer Lopez, după ce i s-a spus să se îmbrace potrivit vârstei sale: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!"
Stiri Mondene 15:20
Reacția lui Jennifer Lopez, după ce i s-a spus să se îmbrace potrivit vârstei sale: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!"
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
