Cinci infracțiuni îi sunt imputate lui Nicolás Maduro

Potrivit declarațiilor făcute de Pam Bondi, Nicolás Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism, conspirație pentru import de cocaină în Statele Unite, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru posesia unor astfel de arme împotriva Statelor Unite.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Aceste capete de acuzare sunt instrumentate de procurorii federali din New York, o jurisdicție cunoscută pentru anchetele legate de crimă organizată și trafic internațional de droguri.

Soția lui Maduro, pusă sub acuzare fără detalii publice

Pam Bondi a confirmat că și Cilia Flores, soția președintelui venezuelean, a fost pusă sub acuzare în același dosar. Procurorul general nu a oferit însă detalii publice privind faptele concrete pentru care aceasta este cercetată.

„În curând, ei vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane”, a declarat Pam Bondi, într-un mesaj cu un ton extrem de dur.

Operațiune militară fără precedent în America Latină

Astăzi, Statele Unite au lansat o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei. În dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, mai multe explozii au zguduit capitala Caracas, pe fondul unui atac aviatic coordonat și a intervenției forțelor speciale americane.

În urma acestei operațiuni, Donald Trump a anunțat că Maduro și Cilia Flores au fost capturați de unitatea de elită Delta Force și duși în SUA, unde vor fi judecați. Caracas și alte regiuni au fost lovite, iar guvernul venezuelean a declarat stare de urgență, acuzând SUA de „agresiune militară” și îndemnând populația la rezistență.

