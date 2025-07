Aceasta a relatat că a zărit pantera într-o zonă aflată lângă o apă: „Mă aflam pe acest traseu când cățelușa mea, Maria, a început să dea semne că ceva nu e în regulă. Atunci mi-am întors privirea și am văzut-o. Era foarte urâtă, cu ochi lucitori care reflectau lumina stradală. Fiind o femeie credincioasă, am crezut că mi s-a arătat Satana. Am făcut imediat cruce”.

Femeia a mai spus că a doua zi a aflat că și alți oameni, inclusiv copii, au văzut animalul, iar vecinii vorbeau deja despre prezența panterei. „Atunci mi-am dat seama că am fost în pericol. Eu am fost foarte aproape de ea. Au fost jandarmi și poliție, dar nu știu cât de temeinice au fost verificările, s-au uitat puțin prin tufișuri și cam atât”, a povestit femeia.

Întrebată cum s-a simțit, aceasta a declarat că a fost foarte speriată. „Imaginea ei mi-a rămas întipărită în minte. Mi-e teamă să mai ies cu câinele afară, mi-e frică pentru viața mea. Încerc să evit traseul acela, deși era cel pe care mergeam mereu. Rog autoritățile să trateze cazul cu seriozitate. Animalul e flămând și, în curând, ar putea ataca – fie copii, fie bătrâni”.

Autoritățile au anunțat că au efectuat marți mai multe verificări în zonă, pentru a se asigura că nu există pericol pentru cetățeni.

Recomandări De ce votează românii din diaspora cu suveraniștii, deși ei susțin local partide care vor să-i expulzeze. Interviu cu politologul Radu Dumitrescu

De asemenea, au transmis că fiecare apel la 112 este tratat cu seriozitate și au sfătuit populația ca, în cazul în care zăresc animalul, să sune imediat la numărul de urgență, să nu se apropie și să nu încerce să-l fotografieze.

Panteră neagră aflată în libertate a declanșat stare de urgență în Bulgaria, iar autoritățile din țara vecină au chemat un expert în prădători mari din Africa.

Potrivit unui apel la 112, pantera neagră a cărei prezență a fost semnalată în urmă cu câteva zile pe teritoriul Bulgariei, aprope de granița cu România, la Ruse, ar fi fost văzută, duminică, în România, în cartierul Istru din Giurgiu.