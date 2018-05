Ce spune Netflix despre presupusa ofertă primită de Elena Udrea

„Nu avem cunoștință despre vreun proiect cu Elena Udrea” („We are not aware of any project with Elena Udrea”), au declarat reprezentanții Netflix, pentru Paginademedia.ro.

Precizările celor de la Netflix vin în contextul în care Elena Udrea a declarat, într-un interviu pentru jurnalistul Costin Ștucan, de la Gazte Sporturilor, că a primit o propunere din partea Netflix pentru un documentar.

Elena Udrea susține că a primit o ofertă care ar putea să o transforme în milionară în dolari din partea celor de la Netflix – platforma de streaming care recent a încheiat o înțelegere cu soții Obama.

“Am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare și mai interesant că sunt aici”, a declarat Elena Udrea, pentru Gazeta Sporturilor.

Fostul deputat, care așteaptă sentința în dosarul Gala Bute, susține că a avut mai multe discuții pe această temă, însă decizia finală nu a fost luată, încă. “A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant”, a mai spus fostul ministru al Turismului.

Totodată, Elena Udrea susține că oferta primită a putea să o transforme în milionară în dolari.