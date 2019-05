Ce spune preotul care a ținut slujba la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu după ce a fost criticat

După înmormântarea creatorului de modă Răzvan Ciobanu, preotul care a ținut slujba a ajuns în centrul atenției, fiind criticat pentru ce a spus și pentru cum s-a comportat în biserică.

Preotul Şerban Ion, cel care a predicat la înhumarea lui Răzvan Ciobanu, a făcut declarații pentru adevărul.ro.

„Eu știu ce am vorbit, că am vorbit liber. Ideea asta a fost – că Dumnezeu ne iartă oricât de mult am greși și nici mulțimea păcatelor nu e o piedică în iertarea lui Dumnezeu…

Eu am început prin a spune că viața este un dar de la Dumnezeu…

… El (n.r. Răzvan) merge la Dumnezeu. N-a avut niciun substrat și nici prin gând nu mi-a trecut pentru că eu sunt văr primar cu tatăl mortului. deci, văr primar. Și el după slujbă chiar mi-a mulțumit. I-a plăcut cum am vorbit: „Ai vorbit pe sufletul meu”. Eu mă cunosc cu el de când eram copii, dacă e văr primar cu mine. Taică-su cu mama, frați…

Am dat un exemplu că Dumnezeu ne iartă orice păcat și oricât de mult am greși, că suntem fiii lui, luat de undeva din Pateric. Pilde aera în felul următor: un tânăr frate de mănăstire a văzut o fată frumoasă şi zis că el vrea să se însoare cu ea. A mers la tatăl fetei, care era preot păgân. Acesta a spus că întreabă pe dumnezeul lui (diavolul) dacă acceptă. Diavolul i-a cerut tânărului să se lepede de Hristos, Botez şi mânăstire. „Accept”, a zis tânărul. Dar diavolul a zis tatălui „să nu i-o dai pentru că Dumnezeul lui nu l-a părăsit, este cu el”. Atunci tânărul şi-a venit în fire şi a gândit că dacă el s-a lepădat de tot ce era mai sfânt şi totuşi Dumnezeu nu l-a părăsit, atunci rămâne în mânăstire. Poate de aici au tras ei concluzia că eu am făcut aluzie la gay, căsătorii nu știu cum… Nici prin gând nu mi-a trecut aşa ceva”, a declarat preotul Șerban Ion.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit, duminică noaptea, într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

Citește și:

Ultimele imagini cu Răzvan Ciobanu în viață. „Avea o privire aşa, de speriat, mai avea puţin să plângă”

Citește mai multe despre Răzvan Ciobanu pe Libertatea.