Cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu lansa acuzații grave la adresa lui Simion, insinuând că ar avea o înțelegere cu PSD.

Într-un clip postat pe Facebook, el se adresa membrilor AUR, întrebându-i retoric dacă sunt siguri că George Simion este alegerea lor sau dacă, de fapt, le-a fost impus de PSD.

„Mă adresez și dumneavoastră, domnilor și doamnelor din partidul AUR. Vă întreb sincer. Sunteți siguri că George Simion este omul care poate conduce România? Sigur el e cel ales de voi sau a fost ales special pentru voi de PSD? Faptul că nu apare la dezbateri, dar primește susținere pentru a se inocula ideea că poate intra în turul doi cu Ciolacu doar pentru a pierde, practic, nu vă ridică chiar niciun semn de întrebare legat de domnul Simion?”, declara, la acea vreme, Călin Georgescu.

„Știți de ce nu am acceptat propunerile lui George Simion pentru a fi premier sau pentru a candida din partea AUR pentru Președinție? Pentru că nu e omul oamenilor lui, al celor care cu adevărat îl susțin, el este omul altora, al celor care nu au nimic în comun cu binele poporului”, continua, în aceeași postare, Călin Georgescu.

Georgescu și „vicleanul” Simion

Recomandări Cum a ajuns în faliment o fabrică veche de 100 de ani, care putea produce 10 milioane de perechi de șosete pe an. „Era o activitate uriașă, în trei schimburi”

În aceeași perioadă, într-un podcast, Georgescu făcea aluzii la caracterul „viclean” al lui Simion, explicând că a fost implicat într-un „demers fluviu” al societății, dar că a realizat greșeala făcută, după ce a avut „o conexiune” cu partidul AUR.

Apelând la rugăciunea „Tatăl Nostru”, el sugera că Simion este un personaj de care trebuie să te ferești.

„Am fost și eu angrenat, am greșit, am plătit pentru asta. Ce am învățat? Cum să fac să mă feresc de ceea ce în cea mai importantă rugăciune, și anume „Tatăl Nostru”, spui „și ferește-mă, Doamne, de cel viclean”. E greu să te ferești de vicleni, dar până la urmă te ferești. Asta este cel mai important. Și după ce te-ai ferit, știi, ulterior, ce este de făcut. Asta este tot”, a explicat Călin Georgescu.

Deși în trecut a refuzat propunerile lui George Simion de a candida din partea AUR sau de a ocupa funcția de premier, motivând că liderul partidului nu ar reprezenta cu adevărat interesele susținătorilor săi, poziția lui Georgescu s-a schimbat complet după ce Curtea Constituțională a României i-a respins candidatura la președinție.

În urma unei întâlniri recente cu Anamaria Gavrilă, lidera POT, și cu George Simion, el și-a declarat susținerea pentru acesta în cursa prezidențială.

Recomandări Care sunt pașii pe care Ucraina și Rusia ar trebui să îi respecte pentru a ajunge la un armistițiu durabil STUDIU

La scurt timp, George Simion și Anamaria Gavrilă au anunțat că își vor depune candidaturile la alegerile prezidențiale, reprezentând mișcarea suveranistă.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Mama lui Elon Musk se plânge de mesajul unei românce: „Primesc zilnic astfel de mesaje”

Urmărește-ne pe Google News