Bilete gratuite la băi pentru pensionarii din Cluj

Casa Județeană de Pensii Cluj a anunțat disponibilitatea a 219 bilete de tratament balnear pentru pensionari, începând cu 27 august 2025. Acestea pot fi ridicate de la ghișeul nr. 8 al instituției.

Pensionarii pot obține biletele de luni până joi între orele 08.00 și 14.00, iar vinerea între 08.00 și 13.00. Ultima zi pentru ridicarea biletelor este 8 septembrie. Stiridecluj.ro menționează că redistribuirea biletelor neridicate va avea loc pe 9 septembrie 2025.

Documente necesare

Pentru a beneficia de biletul de tratament, sunt necesare următoarele:

Cerere tip

Bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist

Alte documente justificative, în funcție de situație

Criterii de eligibilitate pentru pensionari

Conform reglementărilor Casei Naționale de Pensii Publice, biletele sunt acordate în limita locurilor disponibile. Doar pensionarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pot beneficia de acestea.

Biletele pot fi ridicate personal sau prin procură notarială. Mandatarul trebuie să prezinte o procură autentificată care să ateste dreptul de a ridica biletul în numele titularului.

Beneficii ale tratamentului balnear

Tratamentul poate include:

Șederi în stațiuni specializate

Proceduri și servicii pentru îmbunătățirea stării de sănătate

Prevenirea sau recuperarea unor afecțiuni cronice

Pensionarii interesați sunt încurajați să se prezinte cât mai curând la ghișeu pentru a-și asigura biletele, având în vedere că redistribuirea se va face rapid. România are peste 12 stațiuni balneare în țară, iar printre cele mai cunoscute sunt Olănești, Băile Herculane sau Băile Felix. Sute de români vin anual la băi pentru a-și trata afecțiunile și pentru a se relaxa.

