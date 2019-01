View this post on Instagram

Déjà-vu. „Was du liebst, lass frei. Und ich lass dich frei. Und ich fliege. #kapstadt 18.12.2018 Keine Antworten, viele Fragen. Aber HEUTE! Du in der Öffentlichkeit. In einer Welt, die du so niemals wolltest. Aber ich wollte es. Unbedingt. Um jeden Preis. Egoismus, purer Egoismus. Und Schutz. Schutz vorm Leben, Schutz vor Menschen, Schutz vor falschen Entscheidungen, Schutz vor mir selbst. Du warst mein Schutz. IMMER. Und du bist für mich unendlich viel mehr als das. 10 Jahre, viel passiert, auf und ab, auf und ab. Du + ich. Nichts ist so wie es scheint. Und jetzt spreche ich es offen aus. Wir sind frei. Zwei Menschen. Neue Chance. Und doch für immer ♾. [Ich übersetze: S. + ich, wir sind getrennt. Schon lange. Irgendwie. Und doch nie. 1. April. Meine 2. Lebensentscheidung 2019. Nicht wir bauen. Ich ziehe aus. 70 Tage. Schwarz auf Weiß. So steht es geschrieben.] Und ich flieg. Ohne dich. Ohne Netz. Weil ich stark bin. Und mutig. Und doch wirst du immer da sein. Weil wir anders sind ?. Auf das, was kommt. Auf die Liebe. Und den Respekt, den wir gegenseitig niemals verlieren dürfen. Eine Bitte! Keine Fragen, keine Antworten. Ich schweige.