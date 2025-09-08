„Diplomația ne apără. Am declarat un diplomat din Belarus care lucra pentru serviciile de informații persona non grata. Nu vom tolera folosirea abuzivă a imunității diplomatice pentru spionaj”, a transmis Ministerul ceh de Externe pe contul său de X.

Diplomacie nás brání. Označili jsme běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za persona non grata. Nebudeme tolerovat zneužívání diplomatického krytí k činnosti tajných služeb. pic.twitter.com/NmogwApfoY — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) September 8, 2025

Potrivit Digi24, diplomatul belarus expulzat din Republica Cehă ar face parte din aceeași rețea cu fostul director adjunct al SIS arestat în România.

Alexandru Balan (47 de ani) este cercetat pentru trădare prin transmiterea de secrete de stat, conform unor comunicate emise luni de DIICOT și SRI.

Conform DIICOT, „începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine”.

Suspectul ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai KGB din Belarus. Aceste întrevederi ar fi avut scopul de a transmite instrucțiuni și de a efectua plăți pentru serviciile prestate.

Investigația a fost desfășurată sub egida EUROJUST. Au colaborat servicii de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și procurori din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Serviciul Român de Informații a menționat într-un comunicat că a desfășurat „o activitate specifică complexă” în această cauză. SRI a cooperat cu servicii de informații din Cehia, Polonia și Ungaria, precum și cu SIS în etapa finală.

SIS a confirmat arestarea lui Alexandru Balan, care a fost numit director adjunct al instituției în 2016, pe vremea Guvernului Pavel Filip, apropiat oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc.

