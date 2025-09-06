Surse politice citate de Adevărul spun că Eugeniu Nichiforciuc reprezintă ultima pârghie prin care Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova. Oamenii lui Plahotniuc se strâng în jurul lui Nichiforciuc, iar arestarea fostului deputat Vladimir Andronachi pune presiune pe oamenii din Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), al cărui fondator este Vladimir Cebotari, să se alăture formațiuni politice a lui Nichiforciuc. Atât Nichiforciuc, cât și Cebotari sunt considerate persoane apropiate de oligarh, notează Adevărul.

Conform surselor politice, după căderea regimului Plahotniuc în 2019, Eugeniu Nichiforciuc, fost deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), a rămas, în mod discret, activ și bine conectat la rețelele de influență din epoca oligarhică.

Eugeniu Nichiforciuc, într-o emisiune TV Captură YouTube/ N4
Eugeniu Nichiforciuc, într-o emisiune TV Captură YouTube/ N4

În perioada în care Plahotniuc deținea controlul aproape total asupra instituțiilor statului, Eugeniu Nichiforciuc era perceput ca un executant disciplinat al regimului, gata să voteze orice inițiativă venită de la centru. Unii jurnaliști de la Chișinău observă că și Vladimir Andronachi avea același rol, doar că Partidul Democrat din Moldova (PDM), pe care Vladimir Plahotniuc l-a capturat în perioada sa de glorie politică, s-a fisurat între timp în mai multe formațiuni politice.

Reinventarea vechilor asociați ai lui Vladimir Plahotniuc

După fuga lui Plahotniuc din Republica Moldova, în vara anului 2019, mulți dintre vechii asociați ai oligarhului au încercat să se reinventeze, să se delimiteze, să-și refacă imaginea. Dacă, până în 2023, Eugeniu Nichiforciuc a fost o prezență discretă, între timp a devenit vocal cu privire la Plahotniuc, susținând ca relațiile dintre ei sunt inexistente. 

„Eu nu pot să spun că (Vlad Plahotniuc – n.r.) coordonează anumite formațiuni, dar cu certitudine pot spune că are contact cu mulți foști membri ai Partidului Democrat. Îi îndeamnă, îi îndrumă, doar că indicațiile sunt ca să nu fie cu Nichiforciuc sau Respect Moldova. Noi, din 2019, am ales alt drum. Pentru a clarifica niște întrebări a fost o discuție, care nu a schimbat nimic în percepție. Fiecare a mers pe drumul lui”, a declarat el în august 2023, în cadrul unei emisiuni TV de la Chișinău.

Cu toate acestea, în cercurile de la Chișinău Eugeniu Nichiforciuc este văzut ca fiind un apropiat al oligarhului. Arestarea recentă a Vladimir Andronachi, alt apropiat de Vladimir Plahotniuc, slăbește cercul vechi de influență. Surse politice susțin că Nichiforciuc încearcă acum să coaguleze în jurul său ce a mai rămas din rețeaua PDM, inclusiv Partidul Democrat Modern din Moldova (PDDM), sub presiunea de a păstra viu „proiectul Plahotniuc”, dar cu față nouă. Ori Mișcarea Respect Moldova s-a înscris în cursa electorală cu vechi membri PDM în frunte, cap de listă fiind Marian Lupu, fostul lider politic care i-a lăsat lui Vladimir Plahotniuc conducerea PDM.

Ministerul Justiției din Grecia, așteptat să ia decizia finală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc

Fugar din vara anului 2019, Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie, pe aeroportul din Atena, cu puțin timp înainte să urce într-un avion cu destinația Dubai, Emiratele Arabe Unite. La fel ca Ilan Șor și Veaceslav Platon, alți doi oligarhi fugari, Plahotniuc este acuzat de implicare în „Furtul miliardului” în perioada 2013-2014.

Curtea de Apel din Atena a examinat pe 28 august cea de-a doua solicitare privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. În aceeași zi, avocatul oligarhului, Lucian Rogac, a anunțat că „în urma examinării documentelor din dosar și a acordului lui Vlad Plahotniuc de a fi extrădat, judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădarea acestuia”. „De-acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”, a susținut Rogac, în condițiile în care Ministerul elen al Justiției încă nu s-a pronunțat.

Oligarhii fugari moldoveni, folosiți de Moscova ca pioni politici

În afară de Republica Moldova, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost solicitată și de Federația Rusă. Unii jurnaliști și politologi de la Chișinău au evocat o cerere înșelătoare, existând suspiciuni că regimul de la Moscova ar fi interesat să-l folosească pe oligarh în contextul alegerilor parlamentare. Ori, în pofida presupusului dosar penal deshis pe numele lui Plahotniuc în Rusia, oligarhul moldovean a călătorit în repetate rânduri la Moscova, începând cu vara anului trecut, pentru a se întâlni cu Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Ruse. Informațiile sunt dezvăluite de publicația rusă independentă The Insider.

Jurnalistului ucrainean Dmitri Gordon dezvăluie că regimul de la Moscova a alocat 350 de milioane de dolari pentru a manipula în favoarea sa alegerile parlamentare din Republica Moldova și pentru a răsturna Guvernul proeuropean de la Chișinău. Informația provine din surse de la Kremlin care au consultat documente în acest sens.

Potrivit jurnalistului ucrainean, în documentele consultate de sursele sale apar „în repetate rânduri” numele oligarhilor fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, precum și formațiunile politice din Republica Moldova afiliate lor. Federația Rusă vrea să-i utilizeze pe cei doi oligarhi și politicieni atât pentru resurse financiare, cât și pentru a influența elita locală și regională.

